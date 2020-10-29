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Netflix müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en popüler online yayın platformu sayılan Netflix ile hem teknik açıdan hem içerik bakımından merak edilen konular nedeniyle iletişime geçilebiliyor. Netflix kullanıcıları tarafından daha çok canlı destek hattı tercih edilse de firmanın aynı zamanda Türkçe hizmet veren bir çağrı merkezi ve mobil uygulaması da bulunuyor. İşte Netflix müşteri hizmetleri iletişim bilgileri...

Netflix müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

İçindekiler

  • Netflix Telefon Numarası
  • Netflix Canlı Destek Hattı
  • Netflix Mobil Uygulaması
  • Netflix Sosyal Medya Hesapları
  • Netflix İnternet Sitesi
  • Netflix'in Türkiye'de Ofisi Var mı?

Son yılların en çok konuşulan yayın platformları arasında yer alan Netflix, kayıt aşamasından ödemeye, sunduğu abonelik çeşitlerinden içeriklerine kadar birbirinden farklı konular nedeniyle merak edilebiliyor. Firmanın neredeyse tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz oldukça kapsamlı bir internet sitesi bulunmakla beraber ihtiyaç duyduğunuz takdirde Netflix çağrı merkezi veya Netflix canlı destek aracılığıyla da bilgi alabiliyorsunuz. İşte Netflix müşteri hizmetleri ve alternatif iletişim bilgileri...

Netflix Telefon Numarası

Netflix platformunda karşılaştığınız üyelik, izleme ve ödeme sorunlarıyla ilgili destek almak isterseniz çağrı merkezini kullanabilirsiniz. Özellikle telefon aracılığıyla ve sözlü iletişim kurmayı tercih edenler için en ideal müşteri hizmetleri yöntemi olan Netflix çağrı merkezine 11:00 - 23:00 saatleri arasında 0850 390 74 44 numarası üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Bu saatler arasında Türkçe olarak çağrı merkezi hizmeti alabileceğiniz Netflix müşteri hizmetleri, aynı zamanda 7 gün 24 saat boyunca İngilizce destek de sağlıyor. Yoğunluğa bağlı olarak hem Türkçe hem İngilizce dillerinde Netflix müşteri temsilcisi ile iletişim kurabilmek zaman alabiliyor. Çok daha hızlı şekilde müşteri temsilcisine bağlanabilmek için siz de canlı destek hattını tercih edebilirsiniz.

Netflix Canlı Destek Hattı

Firmanın en hızlı bağlanılan iletişim kanalı canlı destek hattı olduğundan Netflix müşteri hizmetleri tel no ile ilgili herhangi bir gecikme ya da sorun yaşadığınızda bu hattı değerlendirebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden tek tıkla ulaşabileceğiniz canlı destek kısmında öncelikle yaşadığınız probleme en uygun seçeneği işaretliyor, ardından ortalama 1 dakikada müşteri temsilcisine bağlanabiliyorsunuz.

Tıpkı diğer Netflix iletişim kanallarında olduğu gibi canlı destek hattında da sadece 11:00 - 23:00 saatleri arasında Türkçe hizmet sağlanıyor. Diğer zaman aralıklarında ise yalnızca İngilizce olarak iletişim kurabiliyorsunuz. Ayrıca müşteri hizmetleriyle ilgili doğrudan ulaşabileceğiniz bir Netflix iletişim mail adresi bulunmadığı için yazılı olarak sadece canlı destek hattını kullanabiliyorsunuz.

Netflix Mobil Uygulaması

Hem içeriklere hem müşteri hizmetlerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılan diğer bir kaynağı da Netflix'in mobil uygulaması oluşturuyor. Uygulama üzerinden dizi, film, belgesel ve benzeri farklı içeriklerin tümüne ulaşabildiğiniz gibi Netflix iletişim kanallarına da kolayca bağlanabilirsiniz. Üstelik mobil uygulama aracılığıyla yapacağınız aramalar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde canlı destek hattına da mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Netflix Sosyal Medya Hesapları

Özellikle Netflix şikayet ve talep konularında ön plana çıkan diğer bir iletişim kanalı da sosyal medya hesapları sayılıyor. Twitter başta olmak üzere Instagram ve Facebook hesapları üzerinden de Netflix'e ulaşabiliyorsunuz. Oldukça etkin bir sosyal medya ağına sahip olan firma, Türkçe ya da İngilizce dillerinde üyelik, içerik ya da fiyat gibi farklı konularda oluşan şikayetleri dikkate alıyor ve kullanıcılara olabildiğince hızlı şekilde dönüş yapmaya çalışıyor.

Netflix İnternet Sitesi

Netflix yardım konusundaki en kapsamlı kaynak olan Netflix'in internet sitesinde onlarca farklı konuya dair kesin çözümler ve yanıtlar bulabiliyorsunuz. Bu da sizin ve diğer kullanıcıların Netflix Türkiye iletişim ihtiyaçlarını büyük ölçüde azaltıyor. Sitede popüler konuların yer aldığı kısımdan cevabını merak ettiğiniz soruya anında ulaşabileceğiniz gibi soruların konularına göre ayrıştırılmış kategorilere de göz atabilirsiniz. Tüm bu konular arasında ulaşmaya çalıştığınız cevabı bulamadığınız takdirde de Netflix müşteri hizmetlerini arayabilir veya canlı destek hattına yazabilirsiniz.

Netflix yardım merkezine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Netflix'in Türkiye'de Ofisi Var mı?

Firmayla ilgili en çok merak edilen konuların başındaysa Netflix Türkiye ofis bilgileri geliyor. Ülkemizde herhangi bir ofisi ya da genel merkezi bulunmayan online içerik sağlayıcısının, Türkçe müşteri hizmetleri dahil tüm etkileşim kanalları da farklı ülkelerde yer alıyor. Bu nedenle istek, öneri veya şikayetleriniz dışında Netflix'e kariyer amaçlı ulaşmak istediğinizde de yalnızca yurt dışındaki başvuruların kabul edildiğini aklınızda bulundurmalısınız.

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