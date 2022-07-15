Netflix neden açılmıyor? Netflix çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Popüler dizi-film izleme platformu Netflix'te yaşanan erişim problemi kullanıcılar tarafından merak edildi. 1997 yılında kurulan ve Kaliforniya'da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulan ünlü platforma giriş yapan kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini araştırmaya koyuldu.

NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

Netflix platformuna dizi ve film izlemek için giriş yapan kullanıcıları bir hata mesajı karşıladı. Platforma giriş yapan pek çok kullanıcı "Tüm cihazlarda yayınla ilgili sorunlar yaşıyoruz" şeklinde bir hata mesajı aldığını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise sorun yaşamadığını ve içerikleri izleyebildiğini belirtti.

Netflix'ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak hatanın içeriği ve ne zaman düzeleceği ile ilgili bir açıklama geldiğinde yeni ayrıntılara sayfamızda yer vereceğiz.



