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Netflix neden açılmıyor? Netflix çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

15.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü online dizi-film izleme platformu Netflix'te yaşanan erişim problemi kullanıcıları meraklandırdı. Akşam saatlerinde dizi ve film izlemek isteyen kullanıcılar Netflix'i açtıklarında hata mesajıyla karşılaştılar. Peki Netflix neden açılmıyor? Netflix çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

Netflix neden açılmıyor? Netflix çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Popüler dizi-film izleme platformu Netflix'te yaşanan erişim problemi kullanıcılar tarafından merak edildi. 1997 yılında kurulan ve Kaliforniya'da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kurulan ünlü platforma giriş yapan kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini araştırmaya koyuldu.

NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

Netflix platformuna dizi ve film izlemek için giriş yapan kullanıcıları bir hata mesajı karşıladı. Platforma giriş yapan pek çok kullanıcı "Tüm cihazlarda yayınla ilgili sorunlar yaşıyoruz" şeklinde bir hata mesajı aldığını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise sorun yaşamadığını ve içerikleri izleyebildiğini belirtti.

Netflix'ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak hatanın içeriği ve ne zaman düzeleceği ile ilgili bir açıklama geldiğinde yeni ayrıntılara sayfamızda yer vereceğiz.

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Netflix
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