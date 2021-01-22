Netflix nihayet Bridgerton 2. sezon için kararını verdi

Bir süredir gözler Bridgerton 2. sezon onayı için Netflix’teydi. Netflix, nihayet çok konuşulan erotik dönem dramasına 2. sezon onayı verdi. Bridgerton 2. sezon konusu Daphe’nin ağabeyi Anthony olacak.
Lady Whistledown, perşembe günü Netflix tarafından yayınlanan gazetesinin özel bir baskısıyla haberi kendisi paylaştı. Duyuru, dedikodu köşe yazarının prodüksiyonuna bahar aylarında başlanacak önümüzdeki sezon Anthony'nin bir eş bulma yolculuğunu anlatacağını doğruladı.
Bridgerton ailesinin en büyük ağabeyi Anthony, ilk sezonda vikontluk göreviyle, Londra sosyetesinin gözünde kabul edilebilir bir vikonteslik yapamayacak bir opera sanatçısına duyduğu tutku arasında kalmıştı. Bridgerton odak noktasını Anthony'ye kaydırırken, ikinci sezonun Julia Quinn'in en çok satan roman serisinin ikinci romanı The Viscount Who Loved Me'den ilham alacağı tahmin ediliyor.
Kitapların hayranları, Netflix'in Sheffield ailesini karışıma ekleyip eklemeyeceğini görmek için heyecanla bekliyorlar. Lady Whistledown'ın notunda değinilmeyen başka önemli sorular da var. Dikkat Anthony'ye kayarken, Daphne (Phoebe Dynevor) ve Simon (Regé-Jean Page) hakkında daha ne göreceğiz? Çift, Bridgerton'ın ikinci romanında daha çok ön planda yer alıyor.
Elbette, Lady Whistledown hakkında da ortaya çıkarılacak çok şey var. İzleyiciler dedikodu köşesinin arkasında kimin olduğunu bildiğine göre, cesur dedikodu muhabirimiz ikinci sezonda nasıl hareket edecek? Lady Whistledown'ın aşk hikayesinde ilerleme görecek miyiz? Bridgerton ailesi çevresinden herhangi biri dedikodu köşe yazarının sırrını öğrenecek mi? Tüm bunları öğrenmek için ikinci sezonu beklememiz gerekecek!
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