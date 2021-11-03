Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix Games ücretli mi?

Dünya çapında en çok abonelere sahip platformlar arasında Netflix de yer alıyor. Zengin içerikleri ile abonelerine kaliteli bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Netflix şimdi de oyun dünyasına adım attı. Netflix Games üyeliği olanların oyunları kolaylıkla oynayabileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

NETFLİX GAMES NASIL OYNANIR? NETFLİX GAMES ÜCRETLİ Mİ?

Netflix Games oyunlarını oynamak için Netflix üyeliği gerekli. Reklamları, ekstra ücret ve uygulama satın alımları olmayacak. Netflix Mobil oyunları şu anda Android cihazlarda mevcut. Kullanıcılar, Netflix oyunlarını çevrimdışı da oynayabilir. Android cihazlarda yer alan 5 oyun, kullanıcıların dikkatini çekti.

NETFLİX'TE HANGİ OYUNLAR VAR?