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Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix Games ücretli mi?

03.11.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix yenilikler sunmaya devam ediyor. Zengin içerikleri ile dünya çapında düzenli abonelere sahip olan Netflix yeni servisini duyurdu. Netflix Games tanıtıldı. Bunun üzerine Netflix Games oyunlarının nasıl oynandığı ve ücretli olup olmadığı merak konusu oldu.

Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix Games ücretli mi?

Dünya çapında en çok abonelere sahip platformlar arasında Netflix de yer alıyor. Zengin içerikleri ile abonelerine kaliteli bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Netflix şimdi de oyun dünyasına adım attı. Netflix Games üyeliği olanların oyunları kolaylıkla oynayabileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

NETFLİX GAMES NASIL OYNANIR? NETFLİX GAMES ÜCRETLİ Mİ?

Netflix Games oyunlarını oynamak için Netflix üyeliği gerekli. Reklamları, ekstra ücret ve uygulama satın alımları olmayacak. Netflix Mobil oyunları şu anda Android cihazlarda mevcut. Kullanıcılar, Netflix oyunlarını çevrimdışı da oynayabilir. Android cihazlarda yer alan 5 oyun, kullanıcıların dikkatini çekti.

Netflix oyunları nasıl oynanır? Netflix Games ücretli mi?

NETFLİX'TE HANGİ OYUNLAR VAR?

  • Stranger Things 1984 (BonusXP)
  • Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
  • Shooting Hoops (Frosty Pop)
  • Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
  • Teeter Up (Frosty Pop)
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Netflix

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