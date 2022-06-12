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Netflix resmi olarak duyurdu: Squid Game 2. sezonuyla geliyor!

12.06.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, dünya çapında izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game için 2. sezon müjdesini açıkladı. Netflix, Güney Kore yapımı fenomen dizinin yeni sezonuyla ilgili resmi paylaşım yaptı. Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ise yaptığı açıklamada, "Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın" dedi.

Netflix resmi olarak duyurdu: Squid Game 2. sezonuyla geliyor!

Dünya çapında milyonları ekrana kilitleyen ve 2021’ın son çeyreğinde ilk sezonu yayınlandıktan sonra gündemden düşmeyen “Squid Game” dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönüyor.

Netflix, resmî sitesinden “Yepyeni Bir Sezona Hazır Olun” başlıklı bir açıklama yaptı. Dizinin meşhur jenerik müziğiyle de 2. sezon resmi olarak duyuruldu.

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"YEPYENİ BİR SEZONDA BULUŞMAK ÜZERE"

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı.
"Geçtiğimiz yıl yayınlanan “Squid Game”in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak “Squid Game” sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. “Squid Game”in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee’nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! "

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