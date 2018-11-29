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Netflix’te Minecraft zamanı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından biri olan Netflix, kullanıcılarını sevindirecek bir transfere daha imza attı. Minecraft Story Mode şimdi Netfix’te!

Netflix’te Minecraft zamanı!

Bilindiği üzere Netflix, aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına dizi, film, belgesel ve benzeri içerikleri sunan dijital bir servis. Bir süre önce ülkemizde de hizmet vermeye başlayan bu servis, Türkiye’ye özel bir fiyat politikası uygulamış ve hayli uygun fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Bu sayede ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine erişen Netflix, dünya çapındaki değerini de katlamış oldu. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da geniş bir kitleye hitap eden Netflix’in içerik ağı zenginleşmeye devam ediyor.

Kullananların da bildiği üzere Netflix kütüphanesinde 2 çeşit içerik bulunuyor. Birincisi direkt olarak Netflix çekimi olan içerikler, ikincisi ise farklı yapımcılar tarafından çekilerek Netflix tarafından satın alınan içerikler. Genel olarak Netflix dışarıdan satın aldığı içerikleri, kullanıcı talepleri doğrultusunda oluşturuyor.

Bu bağlamda Netflix kütüphanesine son eklenen yapım ise Minecraft Story Mode oldu. Telltale tarafından geliştirilen interaktif yapımın ilk üç bölümü Netflix üzerinden erişilebilir durumda.

Minecraft Story Mode için 4 ve 5. bölümün ise 5 Aralık’ta yayınlanacağı açıklandı. Bu arada dip not olarak şunu da belirtelim. Minecraft Story Mode, Türkçe seslendirme ve alt yazı seçeneklerine de sahip. Şimdiden iyi seyirler.

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Netflix Minecraft

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