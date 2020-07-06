Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri! İşte o filmler...

Gerilim filmlerini izlenebilir yapan en büyük unsur, son ana kadar kalp atışlarınızı hızlandırmaya devam etmesi ve sizi bir an olsun filmden koparmadan soluksuz izlemenizi sağlamasıdır. Bazıları gerilim türünden çok hoşlanmasa da yağmurlu bir günde evde tek başınızayken ya da sevdiğiniz insanlarla birlikteyken izleyeceğiniz gerilim filmleri oldukça eğlenceli olabilir. İşte sizin için seçtiğimiz, aksiyon ve gizemden ödün vermeyen ve heyecanla izleyebileceğiniz en iyi Netflix gerilim filmleri…

5. THE SILENCE (2019) – IMDB:5.3

Dünya, kurbanlarını çıkardıkları seslerden bulan yaratıklar tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Silence, sessizliğin çok önemli olduğu bu dünyada işitme engelli bir genç kız ve ailesinin kaçış hikayesini işliyor. Etrafındaki sesleri duyamadığı için tehlike altında olan genç kız ve ailesinin güvenliğini tehdit eden tek şey sadece yaratıklar değil.

4. CIRCLE (2015) – IMDB:6.0

Psikolojik gerilim film türünün en iyi örneklerinden biri olan Circle, birbirini tanımayan bir grup yabancı insanın kendilerini karanlık bir odada bir çemberin etrafında dizilmiş olarak bulmalarıyla başlıyor. Bir süre sonra odanın içindeki kişiler arasında rastgele ölümler başlıyor. Grup çok geçmeden ölümlerin sırasını ve kimi feda edeceklerini kendilerinin belirleyebileceğini anlıyor. Bu sürükleyici filmde kendinizi karakterlerin arasında hissedip onlarla karar veriyor gibi olacaksınız.