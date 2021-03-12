Netflix'te şifre paylaşmak yasaklanacak mı? Şoke eden iddia!

Merkezi ABD’de bulunan medya sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, bu açıklaması ile kullanıcılardan büyük tepki çekti. Netflix, kurallara aykırı şifre paylaşımını engellemek için yeni düzenlemeler yapma kararı aldı.
Netflix, geçtiğimiz günlerde abonelik fiyatlarına hatırı sayılır bir zam uygulamıştı. Bu kararından sonra ise birçok kullanıcı Netflix şirketine tepki göstermişti. Aldığı yeni kararla ise tekrar milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu.
Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test aşamasında olan özellik, aykırı şifre paylaşımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir Netflix sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre; kullanıcılar, bundan sonra giriş yaptıkları bir hesabın yetkilisi/sahibi olduğunu onaylamak durumunda kalacaklar.
BBC’de yer alan habere göre, kullanıcılara “Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın.” Uyarısı yapıldı. Bu haber akıllara Spotify’ın aile paketini getirdi. Akıllara Spotify’ın aile paketinde olduğu gibi, Netflix kullanımına da aynı evde yaşama zorunluluğu getirilebileceği geldi.
Netflix'in dünyada 200 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Türkiye’de ise 3 buçuk milyon insanın Netflix aboneliği var. Şirket 2020'de 37 milyon yeni kullanıcı kazanırken, 25 milyar dolar gelir elde etti ve 3 milyar dolara yakın kar açıkladı.
Netflix'in test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcılara e-postalar aracılığıyla doğrulama yaptırma zorunluluğu getiriyor. Bir kullanıcı, girdiği bir hesapta önce bu doğrulamayı gerçekleştiriyor. Eğer bir kullanıcı, doğrulamayı daha sonra yapmak isterse de rastgele bir zaman zarfında aynı doğrulamayı yeniden gönderen Netflix, böylelikle o kullanıcının hesabın sahibi olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Eğer bu doğrulama yapılamazsa, kullanıcıdan yeni bir hesap açması isteniyor.
Magid tarafından yapılan araştırmaya göre, Netflix kullanıcılarının üçte biri şifresini başka biri ile paylaşıyor. Netflix, bu kararını uygulamaya sokarsa milyonlarca insan kendilerine yeni hesap açmak zorunda kalacak. Bu durumda, birçok insanın yeni hesap açmaktan vazgeçeceği ve Netflix kullanmayı bırakacağı öngörülebilir. Bu karar Netflix’in abone sayısının düşmesine neden olacak gibi duruyor.