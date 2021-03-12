Netflix'te şifre paylaşmak yasaklanacak mı? Şoke eden iddia!

Merkezi ABD’de bulunan medya sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, bu açıklaması ile kullanıcılardan büyük tepki çekti. Netflix, kurallara aykırı şifre paylaşımını engellemek için yeni düzenlemeler yapma kararı aldı.

NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI YASAKLANACAK MI?

Netflix, geçtiğimiz günlerde abonelik fiyatlarına hatırı sayılır bir zam uygulamıştı. Bu kararından sonra ise birçok kullanıcı Netflix şirketine tepki göstermişti. Aldığı yeni kararla ise tekrar milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu.

Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test aşamasında olan özellik, aykırı şifre paylaşımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir Netflix sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre; kullanıcılar, bundan sonra giriş yaptıkları bir hesabın yetkilisi/sahibi olduğunu onaylamak durumunda kalacaklar.

BBC’de yer alan habere göre, kullanıcılara “Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın.” Uyarısı yapıldı. Bu haber akıllara Spotify’ın aile paketini getirdi. Akıllara Spotify’ın aile paketinde olduğu gibi, Netflix kullanımına da aynı evde yaşama zorunluluğu getirilebileceği geldi.