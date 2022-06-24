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Netflix'te sular durulmuyor! 300 çalışanını daha işten çıkardı: "Reklamlı Netflix" de geliyor

24.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında 150 çalışanını işten çıkartan Netflix'te sular durulmuyor. Online içerik platformu 300 çalışanını daha işten çıkardı. Netflix, geçtiğimiz Nisan ayında ise 200 bin abone kaybettiğini açıklamıştı. Öte yandan Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos'tan "reklamlı Netflix" hakkında bir açıklama da geldi.

Netflix'te sular durulmuyor! 300 çalışanını daha işten çıkardı: "Reklamlı Netflix" de geliyor

Netflix'te işten çıkarma depremi yaşanıyor. Dünya çapında 220 milyon aboneye sahipken ve yayın pazarında açık ara lider olmaya devam ederken Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime Video gibi rakip platformların piyasaya sürülmesiyle son yıllarda şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Firma, geçtiğimiz Nisan ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamasının ardından Mayıs ayında 150 çalışanını işten çıkardı.

2 MİLYON DAHA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Firma yetkilileri tarafından yapılan yeni açıklamada, 300 kişinin daha işten çıkarıldığı bildirilirken, abone sayılarının Temmuz ayına kadar 2 milyon daha düşmesini bekledikleri duyuruldu. İşten çıkarmaların ardından firma tarafından yapılan açıklamada, "İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık" denildi.

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NETFLİX'E REKLAM GELİYOR

Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos, Netflix'in uygun fiyat isteyen kitlelere hitap etmek adına yeni reklam ortaklıkları için birçok şirketle görüştüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Netflix'e reklam eklemiyoruz. Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz" dedi. (İHA)

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Netflix
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