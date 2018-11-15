Netflix'ten kullanıcılarına müjdeli haber! Ücretler yarı yarıya düşüyor

Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, üyelik ücretini yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

Platform, sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi ile fiyatlar yarı yarıya düşüreceğini duyurdu.

Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak.

ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında bir yorum yapmad

