Netflix'ten şoke eden açıklama! Tüm içerikler olmayacak

Netflix, reklamlı abonelik için yoğun bir çalışma içerisinde. Reklamlı aboneliğin geliştirilmesi için ise Microsoft ile anlaşıldı. Şirket reklamsız abonelikler sunsa da abone sayısının düşmesiyle beraber reklamlı abonelik seçeneği üzerine yoğunlaşmak zorunda kaldı. Herkes reklamlı aboneliğin nasıl olacağını merak ederken, Netflix yöneticilerinden şaşırtan bir açıklama geldi.

REKLAMLI ABONELİKTE TÜM İÇERİKLER OLMAYACAK

The Verge'ün haberine göre, yatırımcılarıyla bir araya gelen Netflix yöneticileri, Netflix'in yaklaşmakta olan reklamlı abonelik seçeneğinin şu anda platfomda izleyebileceğiniz tüm içeriğe sahip olamayacağına işaret etti.

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, “Bugün, insanların Netflix'te izlediklerinin büyük çoğunluğunu reklam destekli katmana dahil edebiliriz. Hakkında stüdyolarla konuştuğumuz, platformda olmayan bazı şeyler var. Ama ürünü bugün piyasaya sürersek, reklam katmanındaki üyeler harika bir deneyim yaşarlar. Bazı ek içerikleri temizleyeceğiz, ancak kesinlikle hepsini değil, ancak bunun iş için önemli bir engel olduğunu düşünmüyoruz.” şeklinde konuştu. Netflix CFO'su Spencer Neumann da Sarandos’un açıklamalarına katıldı.

NETFLIX'IN REKLAMLI ABONELİĞİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix, reklamlı aboneliği 2023'ün başlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Açıklamalardan yola çıkarak tüm içeriklerin bulunmadığı söylenen reklamlı abonelikte tam olarak neyin veya nelerin olmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

ABONE KAYBI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarda Ekim 2011'den beri ilk kez abone kaybettiğini açıklayan Netflix, ikinci çeyrek bilançosuna dair yaptığı açıklamada ise bir milyona yakın abone kaybettiğini belirtti. Salı günü şirketin açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte platformdan ayrılan abonelerin sayısı 970 bin oldu.

