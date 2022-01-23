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Netflix'ten Squid Game açıklaması: Daha yeni başlıyor

23.01.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Squid Game 2. sezon onayı alırken, Netflix CEO'su Ted Sarandos da Squid Game evreninin yeni başladığını söyledi. Sarandos, hayranların yeni bir sezonda çok daha fazlasını görebileceğini de belirtti.

Netflix'ten Squid Game açıklaması: Daha yeni başlıyor

Dijital yayın platformu Netflix, Güney Kore yapımı Squid Game için 2. sezon onayını verdi. Aslında dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk daha önce yaptığı açıklamada serinin geri döneceğini açıklamıştı.

'SQUİD GAME EVRENİ DAHA YENİ BAŞLIYOR'

Shitdelete'nin haberine göre, uzun süredir Squid Game sevenler dizinin 2. sezon bölümleri için Netflix’ten bir açıklama bekliyordu. Bu konuda sessizliğini bozan Netflix eş CEO’su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandors, beklenen açıklamayı yaptı.

Sarandors katıldığı bir programda izleyicilerden gelen 2. sezon sorusuna, "Kesinlikle" şeklinde cevap verdi. Cevabın en ilginç yönü ise CEO’nun "Squid Game evreni daha yeni başlıyor" ifadesi oldu.

Shift Delete'in haberine göre; Sarandors bu açıklamasıyla, dizinin 3. sezon çalışması için Hwang Dong-hyuk’a da önemli bir mesaj gönderdi. Aynı zamanda açıklamanın dizinin evreninde geçen yeni yapımların da yolda olduğunun sinyalini verdiği de teoriler arasında.

YAYIN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Ancak CEO Sarandors, şu an için dizinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir ipucu vermedi. Tahminlere göre Squid Game 2. sezon için 2022 yılının sonunu bekleyeceğiz. Henüz çekimleri başlamayan dizinin Netflix’ten resmi onay alması ise sürecin daha da hızlanacağının kanıtı niteliğinde.

Güney Kore yapımı dizi ve filmlere büyük yatırım yapan Netflix, bu yatırımın meyvelerini 2021 yılında toplamaya başladı. Squid Game dizisi ile rekorlar kıran platform, uzun süre yeni sezon için bir duyuru yapmadı. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk ise ilk açıklamalarında diziyi sadece bir sezon olarak tasarladığını açıkladı.

3. SEZON İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu açıklamalar sonrası artan sosyal medya baskısı ile yönetmen, Kasım 2021‘de ikinci sezon için ilk sözünü verdi. Kısa süre önce ikinci sezon çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yönetmen, 3. sezon için de Netflix ile görüştüğünü açıkladı.

Squid Game için yönetmen Hwang Dong-hyuk bu açıklamasında ana karakter Seong Gi-Hun’un da diziyle geri döneceğinin de sözünü verdi.

Popüler dizi Eylül ayında yayınlandıktan kısa süre sonra 1 milyar izlenme sayısına ulaştı. Bu rekor daha sonra kırılmış olsa da, Squid Game halen en çok izlenen Netflix dizileri arasında başı çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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