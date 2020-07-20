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Netflix'ten Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Son günlerde tartışma konusu haline gelen Netflix ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, 'Netflix Türkiye, ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.' diye konuşurken Netflix yaptığı açıklamada 'Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz.' ifadesine yer verdi.

Netflix'ten Türkiye açıklaması

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından Netflix ile ilgili bir açıklama yaptı. Ünal, açıklamasında "Netflix Türkiye, ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

mahir ünal

NETFLIX'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Netflix'ten yapılan yazılı açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

'BU DİJİTAL PLATFORMA KARŞI DEĞİLİZ'

Ayrıca, Ünal, katıldığı bir televizyon programında Netflix ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"


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