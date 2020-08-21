Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi

11 yaşındaki bir kız çocuğunun pedofillerin zevkini tatmin için cinselleştirildiğini ileri süren bir açık dilekçeye 24 saatten az bir süre içinde 25 bin kişi imza verdi.

Afiş, filmin adı (porno sitelerinin kullandığı bir isim) ve cinsel tınılar çağrıştıran dans sahnelerinin bulunduğu klibiyle internette büyük bir öfke rüzgarı estirdi.

Netflix filmin reklamı için hazırlanan afişle ilgili açıklamasında "uygunsuz bir sanatsal çalışma kullanılmasından dolayı" derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Reklamı yapılan ödüllü film bir dans topluluğuna katılan 11 yaşındaki bir çocuğun öyküsünü izliyor. Yapımcıları, filmde küçük yaştaki kız çocuklarının "cinselleştirilmesi" probleminin sergilendiğini söylüyorlar.

Fakat filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, filmin, sosyal medyanın kız çocuklarını nasıl ardında ne yattığını ya da nasıl tehlikeler içerdiğini tam olarak anlamadan, cinselleştirilmiş imajları taklit etmeye ittiğini anlatmayı amaçladığını söylüyor.

Yönetmen: Amacım konuyu tartıştırmak

Doucoure, 11 yaşlarındaki bir grup kız çocuğunun, "gayet açık giysiler içerisinde, cinsel anıştırmalı hareketlerle dans ederken" görüp şok olduğunu ve bunun üzerine konuyu irdelemek amacıyla böyle bir film çekmeye karar verdiğini anlattı.

CineEuropa'ya konuşan yönetmen "Çok küçük yaştaki bazı kızların sosyal medyada 400 bin kişi tarafından izlendiğini gördüm ve bunu anlamaya çalıştım" dedi.

"Seksi ya da en azından kendilerini sergileyen fotoğraflar paylaşmalarının dışında belli bir sebebi yoktu bunun. Onları 'ünlü' yapan buydu.

"Bugün bir kadın ne kadar seksi ve ne kadar nesneleştirilmiş ise sosyal medya nezdinde o kadar kıymetli oluyor. Ve 11 yaşında olduğunuzda bu mekanizmaların gerçek anlamını anlamıyor, sadece benzer bir sonuç almak için başkalarını taklit ediyorsunuz.