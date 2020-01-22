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Netflix: The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendi

22.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Dizi ve film platformu Netflix, İngiliz Kraliyet ailesi hakkında yüklü para harcanarak çekilen dönem dizisi The Crown'un (Taç) toplam izlenme rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendi.

Netflix: The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendi

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesi hakkında yüklü para harcanarak çekilen dönem dizisi The Crown'un toplam izlenme rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, The Crown dizisi yayına girdiği 2016'dan beri 73 milyon hanede izlendi.

Netflix, İngiliz monarşisi hakkındaki bu dizinin izlenme oranlarına dair verileri ilk kez açıkladı.

Kraliçe İkinci Elizabeth'i Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Olivia Colman'ın canlandırdığı dizinin 3. sezonu yayınlanmasının ardından ilk dört haftada 21 milyon hanede izlendi.

Netflix, dizinin 2. sezonunun aynı dönemde yüzde 40 daha az izlendiğini vurguladı.

Netflix'in içerik editörü Ted Sarandos, rakamların dizinin her sezon popülerliğinin daha da arttığını kanıtladığını söyledi.

Kraliçe İkinci Elizabeth'i dizinin 2. sezonunda İngiliz oyuncu Claire Foy canlandırmıştı.

Sarandos, "Dünya çapında 73 milyon hane The Crown'ı kültürel anlamda küresel ruhun bir parçası haline getirdi" dedi.

Netflix Salı günü, bir canavar avcısının hikayesini anlatan The Witcher dizisinin ilk ayda 76 milyon hanede izlendiğini açıklamıştı. Söz konusu dizi, platformun şimdiye kadarki en iyi birinci sezon izlenme rakamlarını yakaladı.

Netflix, The Crown dizisinin ülkelere göre izlenme rakamlarını açıklamadı.

Netflix 2019 yılını dünya çapında 167.1 milyon aboneyle kapadı.

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