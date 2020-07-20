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Netflix Türkiye: Bağlılığımız sürüyor

20.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye, "üyelerine ve kreatif camiaya derinden bağlılıklarını sürdürdüğünü" açıkladı.

Netflix Türkiye: Bağlılığımız sürüyor

Açıklama, şirketin Türkiye'den çekilmek istediğine yönelik iddiaların ardından geldi.Netflix, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müdahalesi nedeniyle Türkiye'den çekilmeyi düşündüğü iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Netflix'in Türkiye temsililiğinden yapılan yazılı açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

Netflix’in açıklaması öncesinde AKP Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal da Netflix'in Türkiye’den çekileceği ile ilgili haberlere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix ile görüşmediklerini, ancak Netflix'in Türkiye’den gitmek yerine daha yüksek hassasiyet göstereceğini düşündüğünü kaydetmişti.

Hafta sonunda Netflix'in yasaklanabileceği, Türkiye'den çekilebileceği haberleri üzerine sosyal medyada #Netfliximedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlarda sosyal medya kullanıcıları Netflix'in ücretli bir platform olduğunu belirterek kimsenin izlemek zorunda olmadığı yönünde tepkilerini göstermişti.

Sosyal medyada oyuncu Beren Saat'in konu ile ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada da gündeme geldi.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Albayrak ailesine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstermişti. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyuran Erdoğan, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Bu tür ahlaksızlıkların artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil" şeklinde konuşmuştu.

Ne olmuştu?

Netflix'in planladığı "Şimdiki Aklım Olsaydı" adlı bir yeni bir dizisinin çekimler başlamadan iptal edildiği, iptalin de dizideki eşcinsel bir karakterin RTÜK'ün itirazına takıldığı gündeme gelmişti. Netflix'in "Aşk 101" adlı dizisinde de eşcinsel karakter nedeniyle değişikliğe gidildiği basına yansıdı.

DW, DHA / SSB, HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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