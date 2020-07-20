Netflix Türkiye: Bağlılığımız sürüyor

Açıklama, şirketin Türkiye'den çekilmek istediğine yönelik iddiaların ardından geldi.Netflix, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müdahalesi nedeniyle Türkiye'den çekilmeyi düşündüğü iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Netflix'in Türkiye temsililiğinden yapılan yazılı açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

Netflix’in açıklaması öncesinde AKP Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal da Netflix'in Türkiye’den çekileceği ile ilgili haberlere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix ile görüşmediklerini, ancak Netflix'in Türkiye’den gitmek yerine daha yüksek hassasiyet göstereceğini düşündüğünü kaydetmişti.

Hafta sonunda Netflix'in yasaklanabileceği, Türkiye'den çekilebileceği haberleri üzerine sosyal medyada #Netfliximedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlarda sosyal medya kullanıcıları Netflix'in ücretli bir platform olduğunu belirterek kimsenin izlemek zorunda olmadığı yönünde tepkilerini göstermişti.