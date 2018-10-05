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Netflix Türkiye’de sansür uyguluyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye’de sansür uygulamaya başladı iddialarına bugün cevap geldi. Peki, RTÜK’ün internet yayınlarını denetleme yetkisi sonrası Netflix Türkiye’de sansür uygulamaya başladı mı?

Netflix Türkiye’de sansür uyguluyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde internet yayınlarını da denetleme ve sansür uygulama yetkisine sahip olmuştu. Bu yetki sayesinde Netflix gibi internet yayınlarının dizi ve film içeriklerine sansür uygulanabilecekti. Örneğin, sigara ve alkoller sansürlenecek, sevişme sahneleri ise kesilip dizi ve filmde kopuklukların oluşmasına neden olunacaktı.

Bu yetkilerden sonra Twitter’da bir kullanıcı Netflix’in Türkiye‘de sansür uygulamaya başladığı iddia edildi. Ancak bu Over the Garden Wall isimli dizinin Ağustos ayında sansürlü bir şekilde yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise sosyal medyayı çalkalayan iddialara Netflix cephesinden cevap geldi.

Netflix; “Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup, yapım Netflix’e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Ancak bu açıklama ilerleyen dönemlerde dizi ve filmlere sansür uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Bakalım Netflix’in Türkiye’de sansür uygulamasının ardından kullanıcı sayısında düşüş yaşanacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Netflix türkiye RTÜK

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