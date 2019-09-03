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Netflix: Türkiye’deki yatırımlarımıza devam edeceğiz

03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

RTÜK’ün internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başlamasının ardından bir açıklama yapan Netflix, Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

Netflix: Türkiye’deki yatırımlarımıza devam edeceğiz

Dünya çapında internet üzerinden medya içeriği sağlayan en büyük markalardan biri olan Netflix, Türkiye'de internet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği lisans başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz" denildi.

Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya devam edeceğine de açıklamasında yer veren Netflix, sunduğu ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerin sürdürüldüğünü ve hedeflerinin,üyelerin tercih ettiği içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken, çocukların da yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde korunması olduğunu vurguladı.

600'den fazla başvuru

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurmuş ve başvuruda bulunan markalar arasında, Netfix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk, Tivibu gibi "sektörde etkili yayıncıların" olduğunu belirtmişti.

Denetim başladı

RTÜK‘ün internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başlamasına rağmen, denetimin amacı, uygulamanın nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor.

Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getirileceği temelinde tartışılan yönetmelikle internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirilmişti.

Lisans başvurusu için verilen bir aylık sürenin tamamlanması ile yayın lisansı bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda, 72 saat içerisinde üç aya tekabül eden lisans ücretini yatıran kuruluşların üç ay süreyle yayın yapmasına izin verilecek.

DW / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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