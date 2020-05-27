Netflix Üyeliğimi Nasıl İptal Edebilirim? Netflix Hesap Kapatma

Belki de sadece 1 aylık ücretsiz deneme süresini kullandınız ve şimdi üyeliğinizi iptal etmek istiyorsunuz. Netflix üyelik iptalinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir platform. Üstelik dilediğiniz zaman Netflix üyeliğinizi yeniden başlatabilirsiniz. Netflix üyelik iptal etme, Netflix hesap silme, Netflix para iadesi ve Netflix’ten kart silme gibi konularda merak ettiğiniz tüm detaylar gayet anlaşılır bir prosedür kapsamında düzenlenmiştir. Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Eğer Netflix hesabınızı iptal etmeye karar verdiyseniz ve üyeliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Netflix hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan menüden “Hesap” yazısına tıklayın. Açılan “Hesap” sayfasında “Üyelik ve Ödemeler” bölümünde yer alan “Üyeliği İptal Et” butonuna tıklayın. Tüm yapmanız gereken işlem bu. Netflix üyelik iptal etme ve Netflix hesap silme işlemlerini sadece bu adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Sadece hesabınızın oturumunu kapatmanın veya Netflix uygulamasını kaldırmanın üyeliğinizi iptal etmeyeceğini unutmayın.

Eğer "Hesap" sayfanızda üyelik iptali seçeneğini göremiyorsanız, üyeliğinizi faturalama şirketiniz üzerinden iptal etmeniz gerekir. Bunun için "Hesap" sayfanızda faturalama şirketi üzerinden iptal süreci ile ilgili bir bağlantı veya faturalama şirketiyle iletişime geçmeniz için yönlendirme adımlarını göreceksiniz. Bu yönlendirmeleri takip ederek iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Netflix üyeliğini süresinden önce iptal edersem ne olur? Netflix üyeliğinizi faturalama döneminiz sona ermeden önce de iptal edebilirsiniz. Üyeliğinizi süresinden önce iptal ederseniz, hesabınız kapanıncaya kadar Netflix’i izlemeye devam edebilirsiniz. Eğer ücretsiz deneme sürecindeyseniz, hesabınızı deneme süresi devam ederken iptal etmeniz durumunda, yine hesabınız kapanıncaya kadar Netflix'i izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı tekrar başlatmadığınız sürece tarafınıza bir ücretlendirme yapılmaz. Hesabınızın hangi tarihte kapanacağını Hesap sayfanızdaki “Fatura Ayrıntıları” bağlantısına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Netflix üyelik iptalinde ücretlendirme Netflix üyeliğinizi iptal ettiğiniz andan itibaren, hesabınızı tekrar başlatmadığınız sürece tarafınıza bir ücretlendirme yapılmaz. Faturalama döneminiz henüz devam ediyorsa, hesabınız kapanana kadar Netflix’i izlemeye devam edebilirsiniz. Eğer posta ile DVD veya Blu-Ray disk alımı yaptıysanız, bu diskler için ek ücret yansıtılmaması için hesabınızın kapanmasından sonra 7 gün içerisinde bu diskleri Netflix’e iade etmeniz gerekir. Netflix hesabı askıdayken üyelik iptali Netflix hesabınız askıdayken hesabınızı kapattığınız andan itibaren artık Netflix’i izleyemezsiniz. Hesabınızı tekrar başlatmadığınız sürece ücretlendirme yapılmaz. Hediye kart veya promosyon bakiyesi bulunması durumunda hesabın iptali Hediye kartınız veya promosyon bakiyeniz tamamen kullanıldıktan sonra hesabın iptali gerçekleşir. İptal talebinizin ardından, hediye kartınız veya promosyon bakiyenizde kalan süre boyunca Netflix’i izlemeye devam edebilirsiniz. Bakiyeniz tükendiği anda iptal işleminiz devreye girer ve artık Netflix’i izleyemezsiniz. Netflix Hesabını Tekrar Başlatmak Mümkün mü? Netflix hesabınızı kapattıktan sonra kararınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Dilediğiniz zaman Netflix’e geri dönebilirsiniz. Hesabınız kapandıktan sonra 10 ay süreyle izleme etkinliğiniz sistemde saklanır. Bu süre içinde hesabınızı tekrar başlattığınızda etkinlikleriniz bıraktığınız yerden devam eder. Ayrıca tavsiyeleriniz, puanlamalarınız ve hesap detaylarınız da 10 ay süreyle sistemde tutulur.