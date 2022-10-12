Netflix üyelik iptali yöntemi adımları: Netflix üyelik (abonelik) iptal işlemleri nasıl yapılır?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, yapımları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Yerli ve yabancı çeşitli içeriklere sahip olan yayınları ile TV kanallarının önüne geçen Netflix platformu, ücretli abonelik sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Netflix’i bırakmak isteyen kullanıcılar ve izlemediği halde boş yere ücret ödemek istemeyenler için Netfilix üyelik iptali seçeneği bulunuyor. Netflix üyelik iptalini, platform üzerinden kolayca yapmanız mümkün. Aksiyondan maceraya, romantik komediden bilim kurguya çeşitli türlerde birçok içeriği bünyesinde barındıran Netflix, aboneliğe dayalı ücretli bir platformudur. Netflix’i daha fazla kullanmak istemeyen kişiler, Netflix üyelik iptali müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir.

Netflix üyeliğini iptal edersek ne olur?

Netflix hesabınızı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ancak, hesabınızdan çıkış yapmanızın ya da Netflix uygulamasını silmenizin hesabınızı iptal etmeyeceğini unutmamalısınız. Üyeliğinizi iptal ettiğiniz tarihte fatura döneminiz henüz tamamlanmamışsa, faturalama döneminin sonunda otomatik olarak iptal gerçekleşene kadar Netflix'i kullanmaya devam edebilirsiniz. Hesabınız askıda olabilir, böyle bir durumda hesabınızı iptal ettiğinizde derhâl kapanır.

Netflix hesabınızda Netflix Hediye Kartı ya da promosyon bakiyeniz kalmış olabilir. Bu bakiyeler tamamen bittikten sonra iptal gerçekleşir. İptal talebinizden sonra, Netflix Hediye Kartınız ya da promosyon bakiyeniz varsa, hizmet süresi kadar Netflix'i kullanmaya devam edebilirsiniz. Bakiyenizin bitmesinden itibaren Netflix'i kullanamazsınız.

Netflix istediğimiz zaman iptal olur mu?

Netflix iptal adımları ile üyelik iptalinizi kolay bir şekilde istediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz. Netflix üyelik iptalinizi 24 saat, hiçbir taahhütte bulunmadan, sözleşme ya da iptal ücreti ödemeden gerçekleştirebilirsiniz. Netflix üyelini devam ettirmeniz ye da iptal etmeniz tamamen sizin tercihinize bağlıdır.

Netflix’in sunduğu; temel, standart ve özel paketler için de değişiklikler yapabileceğiniz gibi pratik bir şekilde üyelik iptali de yapabilirsiniz. Netflix platformu içeriklerinden keyif alıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz! Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam eder.

Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Netflix ana sayfasına giderek, iptal işlemine başlayabilirsiniz. Sağ üstte yer alan Netflix hesap ayarları alanına gelip 'Üyeliğimi İptal Et' butonuna basabilirsiniz. Son adımda ise Netflix bir kez daha “üyelik iptali istiyor musunuz?” sorusunu karşınıza çıkarır. Bu soru tamamen kontrol amaçlıdır. Hesabınızı kapatmak için mavi renkli “İptal İşlemini Tamamla” butonuna basmanız yeterlidir.

Telefondan Netflix Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefondan Netflix üyeliği iptal etme işleminde, ilk adım akıllı telefonunuzdan Netflix uygulamasını açmanız ve hesabınıza giriş yapmanızdır. Sağ üst köşede yer alan 'Hesap' sayfasına gittiğinizde, web tarayıcısı açılır. Karşınıza çıkan hesap ayarları penceresinde "Üyelik ve Ödemeler' başlığı ile yer verilen 'Üyeliği İptal Et' butonunu tıklamalısınız. Karşınıza çıkacak olan ekranda 'İptal İşlemini Tamamla' butonuna tıkladıktan sonra üyelik iptaliniz gerçekleştirilmiş olur.



