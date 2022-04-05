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Netflix üyelik ücretleri 2022: Netflix zammı temel, standart, özel (aile) paketi ne kadar oldu?

05.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix üyelik ücretleri 2022! Dijital yayın platformu Netflix yeni fiyatlarını duyurdu. Yeni aboneler ve bir sonraki faturasını ödeyecek kişiler Netflix'i zamlı kullanacak. Platformda temel, standart ve aile paketi olarak da bilinen özel paketler bulunuyordu. İşte; 2022 Netflix zammı sonrası Netflix üyelik ücretleri!

Netflix üyelik ücretleri 2022: Netflix zammı temel, standart, özel (aile) paketi ne kadar oldu?

Netflix üyelik ücretleri 2022! Türkiye'nin en popüler dijital yayıncılık platformu Netflix'in üyelik ücretlerine zam geldi. Netflix zammı sonrası temel, standart ve özel paketlerin yeni fiyatları duyuruldu.

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Netflix'in Temel Plan diye tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye çıktı. 40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL'ye yükselirken, Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL fiyata sahip oldu.

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TEMEL PLAN

Netflix’te standart çözünürlük ile tek bir cihazdan erişim sağlayabileceğiniz Temel Plan, sadece tek bir akıllı telefon ya da tablete program indirmenize izin verir.

STANDART PLAN

Film ve dizileri yüksek çözünürlükle (HD) izlemenizi sağlayan Netflix Standart Plan ise, iki cihazdan eş zamanlı izleme ve iki cihaza program indirme olanağı sağlar.

ÖZEL PLAN

Özel Plan ise, ultra çözünürlükle (Ultra HD) dört cihazdan eş zamanlı olarak dizi ve film izlemenizi sağlar. Bu planla, dört ayrı cihaza program indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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