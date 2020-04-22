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Netflix'in abone sayısı 183 milyona çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalarla Netflix’in yılın ilk çeyreğinde 16 milyona yakın yeni üye kazandığı bildirildi.

Netflix'in abone sayısı 183 milyona çıktı

Dünya çapında koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarla milyonlarca kişi evden adımını atamıyor. Bütün dünyada izlenebilen internet dizi ve film platformu Netflix bu süreçte Ocak ayından Mart ayına kadar 15 milyon 800 bin yeni üye kazandığını açıkladı.

Şirket küresel üye sayısını 182 milyon 900 bine yükseltti.

Yeni kazanılan üyelerin 4 milyon 400 bininin Avrupa’dan olduğu belirtildi. Netflix bu süreçte 7 milyon yeni üye kazanmayı hedefliyordu. Ancak şirket hissedarlarına bir mektupla yaptığı açıklamada pandemi kısıtlamalarının normale dönmeye başlamasıyla beraber yeni üye sayılarında Haziran ayından yıl sonuna dek azalma beklediğini açıkladı.

Netflix koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla evde kalma kısıtlamaları getirildikten sonra bundan fayda sağlayan az sayıdaki şirketten biri konumunda.

S&P 500 endeksi Şubat 19’daki rekor yüksek seviyesinden yüzde 19 düşüş kaydederken Netflix hisseleri aynı dönemde yüzde 11 sartış göstermişti.

Hedef 7 milyonun üzerine çıkmak

Netflix ikinci çeyrekte ise 7 milyon 500 bin yeni müşteri kazanmayı beklediğini açıkladı.

Netflix, dünya çapında film ve dizi üretiminin durması nedeniyle nakit akışlarının geçici olarak etkilendiğini ancak bunun etkisinin az olacağını belirtti.

Bu yıl ve gelecek yıl için planlanan programların zaten çekildiğini ve post prodüksiyon yapıldığını belirten şirket, planlanan takvimde bir değişiklik yapmayacaklarını kaydetti.

Şirketin toplam geliri 4 milyar 520 milyon dolardan 5 milyar 770 milyon dolara yükseldi.

Reuters / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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