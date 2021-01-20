HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı

Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı

20.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, 2020'de 37 milyon yeni abone kazanarak abone sayısını 203,7 milyona yükseltti. Netflix hisseleri dün yüzde 12 değer kazandı.

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl abone sayısını 37 milyon artırarak koronavirüs salgını sürecinden en kârlı çıkan şirketlerden biri oldu.

Netflix'in abone sayısı 203,7 milyonu aştı. 2020'deki 37 milyonluk artışın 8,5 milyonu son çeyrekte gerçekleşti; bir önceki yıla kıyasla abone artışı yüzde 30'dan fazla oldu.

Abone sayısındaki artışa ek olarak ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde abonelik ücretlerini yükseltmesi nedeniyle Netflix'in cirosu son çeyrekte yüzde 24 artarak 6,6 milyar dolara, toplamda ise 25 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen hafta açıkladığı bilançosunda 2,8 milyar dolar kâr görünüyor.

Netflix, bu sayede borçlanmaya son verebileceğini ve hisselerini geri satın almaya başlayacağını açıkladı.

Şirketin hisseleri dün borsalar kapandıktan sonra yüzde 12 değer kazandı.

Aboneler hangi ülkelerden?

2020 yılındaki aboneliklerin yüzde 80'inin ABD ve Kanada dışından olduğu ve Avrupa'nın başı çektiği belirtiliyor.

Bunların 2 milyonu Asya, 1,2 milyonu Latin Amerika, 4,5 milyonu ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan.

Netflix, yayınlarının ülke sınırlarını aştığını, örneğin Fransızca yayımlanan Lupin adlı dizinin Brezilya, Arajantin, Almanya, İtalya, İspanya dahil birçok ülkede ilk sıraya yükseldiğini, ABD'de ise ikinci sırada olduğunu açıkladı.

Dizinin yayına girmesini takip eden 28 gün içinde 70 milyon haneye ulaşmış olacağı tahmin ediliyor.

Fransa yapımı Lupin adlı dizide başrolü Omar Sy oynuyor

Netflix yapımı Lupin, Bridgerton, Tiger King ve Money Heist (La Casa de Papel) gibi yayınlar, bir zamanlar diğer televizyon ve şirketlerin yapımlarına bağlı olan şirketin, sektörde önemli bir güç haline geldiğini de gösteriyor.

2007'de kurulan ve ilk dijital yayın platformu olan Netflix'in yayınları, yakında sunacağı yeni gösterimlerle birlikte 500'ü aşmış olacak.

Şirket, 2021'de her hafta en az bir yeni filmi gösterime sokacağını açıkladı.

Şirket raporunun yatırımcılara yönelik kısmında, Bridgerton dizisiyle ilgili "heyecan verici" haberleri olduğuna dair vurgusu, dizinin yeni sezonunun çekilebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Netflix

Netflix**'in stratejisi**

Netflix yeni yapımları sayesinde Disney, Apple TV, Viacom, HBO, Peocock ve diğer dijital yayın platformları arasında liderliğini korumayı amaçlıyor.

Netflix raporunda, rakiplerinin yeni yöntemlerle rekabetini uzun süredir beklediğini belirtiyor. Raporda, "birçok kategoride ve ülkede orijinal içerik kütüphanemizi daha da güçlendirmemizin ve hızla büyümemizin nedenlerinden biri de bu" deniyor.

Rapor şöyle devam ediyor:

"Rakiplerimiz işe yeni başlarken, Netflix'in geniş tabanıyla kaybedeceği daha çok şey var. En büyük farkı yaratacak olan orijinal yapımlardır.

"Bu yolda dökülenler olacaktır. Müzik ve oyunlar da dahil tüm yayın platformlarını takip edemeyecekleri için izleyicilerin tercihte bulunmaları gerekecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz varAB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkeziEnpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Gençlerden olmayacak şaka! Dezenfektan şişesine yapıştırıcı koyup ikram ettiler

Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Komşular parti var diye şikayet etti! Geçek başka çıktı

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

Pfizer/Biontech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonda etkili

Koronavirüsün yeni mutasyonunda etkili mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.