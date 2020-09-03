Netflix'in Cuties (Minnoşlar) adlı yapımı için RTÜK'ten 'katalogdan çıkarılsın' kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 9 Eylül 2020'de yayınlanacağı duyurulan 'Cuties' (Minnoşlar) adlı yapımın katalogdan çıkarılması yönünde karar aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için RTÜK'e resmi yazıyla talepte bulunmuştu.

Talepte, Netflix'in, söz konusu filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunulduğu, ancak "çocuk filmi" görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarılmıştı.

Uzman raporunda yer alan "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirildi.

RTÜK, tartışmalar sonunda Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

Raporda Netflix'in ilgili yapımı hakkında para cezası da istenmesine rağmen Üst Kurul'da yalnızca katalogdan çıkarılması kararı verildi.

Netflix'in kararı uygulamaması durumunda yayın durdurma cezası gündeme gelebilecek.

