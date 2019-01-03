"Netflix'in Suudi Arabistan sansürü sadece bu şirketin sorunu değil"

Amerikan Washington Post gazetesi, Netflix'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırmasının sadece Netflix için değil tüm uluslararası basın kuruluşları için sorun teşkil ettiğini yazdı.

Washington Post'ta Alyssa Rosenberg imzasıyla çıkan makalede, Netflix'in, "Patriot Act" adlı programının son bölümünde eleştirilen Suudi Arabistan'ın isteği üzerine, bu bölümü Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması masaya yatırıldı.

Netflix'in, Hasan Minhaj'ın sunduğu programın söz konusu bölümünü yayından kaldırdığının duyulmasının ardından şirkete karşı eleştirilerin yükseldiğine dikkatin çekildiği makalede, "Suudi Arabistan'ın Minhaj'a sansürü iğrenç, ancak bunun gibi engelleme çabaları sadece tek bir şirket için sorun değil. Bu hareketler, herhangi bir uluslararası basın şirketi için zorluklar doğurur." değerlendirmesine yer verildi.

Daha önce başka ülkelerin de Netflix yayınlarının kaldırılmasına yönelik talepleri olduğunu, ancak bu taleplerin bir nedene bağlandığına işaret edilen makalede, şu ifadelere yer verildi: