Netflix'in Tiger King dizisinin çekildiği hayvan parkındaki 68 büyük kediye el konuldu

Federal bir raporda da, yetkililer Jeffrey Lowes'un teftişler sırasında hükümet çalışanlarını taciz ettiğini ve Lauren Lowe'un da bir görevliyi ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Yetkililer, hayvanların çoğunun kemiksiz et ve kıyma yemesi sebebiyle kalsiyum eksikliğine dayalı kemik bozukluğuna sahip olduğunu tespit etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şartlarının düzeltilmemesi nedeniyle 46 kaplan, 7 aslan, 15 liger (erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan melez canlı) ve 1 jaguara Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası gereğince el konulduğu belirtildi.

Bu kapsamda yapılan 3 farklı teftiş neticesinde hayvan parkına "Hayvanlara yeterli veya zamanında veteriner bakımı, uygun beslenme ve hayvanları sert hava koşullarından koruyan, normal davranışta bulunmalarına imkan verecek büyüklükte barınak sağlanamaması nedeniyle" tebliğlerde bulunuldu.

Jeffrey ve Lauren Lowe'a ait Tiger King Park'a, hayvanların iyi koşullarda bakılmadığı gerekçesiyle bakanlık tarafından dava açılmıştı.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmetleri'nden bir yetkili, diğer devlet kurumlarıyla birlikte bu hayvanların uygun bakım ve rehabilitasyon almasını sağlayacaklarını ifade etti.

Exotic'in eski iş ortağı

Jeffrey Lowe, söz konusu Netflix dizisinin yıldızı Joe Exotic'in eski iş ortağı.

Gerçek adı Joseph Maldonado-Passage olan Exotic, şu anda kiralık katil tutma ve hayvan istismarına karıştığı gerekçesiyle 22 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Tiger King dizisi yayımlandığı ilk haftada Netflix'te diğer tüm dizilerden daha fazla izlenme almıştı.

Belgesel dizi, Exotic'in hikayesini anlatıyor.