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Netflix'ten kadın sinemacılara destek

04.03.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Netflix'ten kadın sinemacılara destek

Netflix kadın sinemacıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı.

Netflix, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeleri kapsayan yeni bir proje açıkladı.

ABD'li şirket, 5 milyon dolar ayırdığı bu proje kapsamında yetenekli kadın sinemacıları keşfetmek ve desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin Almanya'daki ayağının ismi "Into the Wild" (Vahşi Dünyaya) olarak açıklandı. Şirket Almanya'nın dört bir yanındaki sinema okullarından öğrencileri bir araya getirecek ve bir yıl sürecek bu mentorluk programında kadın sinemacıların "sektöre girmesine yardımcı olacağını" duyurdu.

Netflix, bu programın senaryo yazma kampı, dramaturji tavsiyeleri, geleceğin yazar ve yapımcıları için atölye çalışmalarının yanı sıra büyük yapımlarda staj gibi faaliyetleri içereceğini belirtti.

Beş milyon dolarlık projenin Almanya ayağı için ne kadarlık bir bütçe ayrıldığı henüz bilinmiyor.

DW,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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