Netflix'ten Tartışmalara Yanıt: 'Türkiye'de Kalıyoruz'

Amerikalı online yayın platformu Netflix, internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirilmesinin ardından Türkiye pazarından çekilip çekilmeyeceğine dair tartışmalara nokta koydu. Netflix yeni internet yayınları düzenlemeleri doğrultusunda lisans başvuru sürecini başlattığını açıkladı. Netflix'tenTürkiye'deki yatırımlarını artırma sözü Açıklamada “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek” denildi.

RTÜK'ten "Hayırlı olsun" mesajı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Netflix 1,5 milyon aboneye hizmet veriyor ve Türkiye’deki evlerin yalnızca yüzde 10’una giriyor. Türkiye, rekabetin arttığı online yayıncılık alanında Netflix için önemli bir pazar anlamına geliyor. Dünyanın internet üzerinden yayın yapan en büyük hizmet sağlayıcısı olan Netflix, ABD dışında da abone sayısını arttırarak sektörde lider konumunu koruyor. Ne olmuştu? Türkiye’deki yeni düzenleme internet üzerinden görüntülü yayın yapan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getiriyor. Bunu yapmayan kuruluşların 30 gün içinde içeriklerini değiştirmesi ya da lisanslarının üç ay boyunca durdurulması veya tamamen iptal olması söz konusu.