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"Neticeler çıksın yarın bir değerlendirme yaparız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız." dedi.

Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından, genel merkeze gelişinde partililerce karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, oy kullanma işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Neticeler daha henüz net tam olarak ortaya çıkmadı, sabredeceğiz. Neticeler çıksın, yarın öğle vakti bir değerlendirme yaparız." ifadesini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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