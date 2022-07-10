Netspeed internet altyapı başvurusu ve takibi: Netspeed fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Netspeed ile fiber hızında, taahhüt olmadan internet hizmeti alabilirsiniz. Üstelik bu internet hizmetine, herhangi bir sabit telefon olmadan sahip olabilirsiniz. Netspeed ile haftanın yedi günü internet hizmeti ile ilgili destek alabilirsiniz.

Netspeed altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapmadan önce, evinizin internet altyapısını sorgulamanız gerekmektedir. Altyapı sorgulamasını aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

1) Netspeed sitesine girin. "Altyapı sorgulama" butonuna tıklayın.

2) Adres bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yazın ve "Altyapımı Sorgula" butonuna tıklayın.

Sorguladığınız ekranda, girdiğiniz adreste alabileceğiniz maksimum internet hızını, metre bazında santral saha dolabına olan uzaklığınızı ve son olarak da port durumunu öğrenebilirsiniz. Eğer ki Netspeed internet altyapısı yok ise muhtemelen internet altyapınızı sağlayan operatör, hiç bir şekilde internet altyapısını adresinize sağlamamış demektir. Bu hususta Netspeed fiber internet altyapı başvurusu yapamazsınız. Bunun yerine bağlı bulunduğunuz operatörü arayarak başvuru yapabilirsiniz.

Netspeed internet altyapısı başvuru yapılması ile ilgili daha detaylı bilgi için Netspeed müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Başvuru sonrasında, adresinize internet altyapısı yapıldığında numaranıza geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir. Ekstra olarak Netspeed altyapı başvuru takibi yapmanıza gerek kalmamaktadır.

ADSL ve VDSL Farkı Nedir?

Altyapı sorgulamanızda, adresinizde aldığınız maksimum hız 16 mbps ADSL modem satın alarak evinizin sabit telefon kablosunu, sabit telefon olmaksızın modemizine bağlayıp kullanabilirsiniz. Fakat adresinizde aldığınız maksimum hız 16 mbps üstü ise VDSL modem satın alarak yine evinizin sabit telefon kablosunu VDSL modeminize bağlayarak kullanabilirsiniz. 16 mbps üstü internet hizmeti yalnızca VDSL modemler aracılığı ile kullanılabilmektedir.

İnternet Hızının Anlamı Nedir?

Netspeed altyapı sorgulama ekranında çıkan değer, adresinize alabileceğiniz maksimum internet hızını belirtmektedir. Bu hızın kullanım alışkanlıklarınıza yeterli olup olmayacağını aşağıdaki tanımlamalar yardımı ile bulabilirsiniz.

16 mbps hız ile e-postalarınızı yazıp gönderebilir, word ve excel gibi dosya transferleri gerçekleştirebilir, sosyal medya platformlarında gezinebilirsiniz. Tek kullanıcı ile düşük çözünürlükte youtube videoları izleyebilirsiniz.

24 ile 35 mbps arası internet hızı ile bir kaç kullanıcı kullanabilir, HD film ve video izleyebilir, yüksek kapasite dosyaları paylaşabilirsiniz.

50 ile 100 mbps arası internet hızı fiber internet hızıdır. Aynı andan birden fazla kullanıcı görüntülü görüşme yapabilir, HD veya 4K film veya video izleyebilirsiniz. Çevrimiçi oyun oynayabilir, bulut ortamlarına yüksek kapasite dosya transferi gerçekleştirebilirsiniz.



