HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Netspeed internet altyapı başvurusu ve takibi: Netspeed fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Netspeed internet altyapı başvurusu ve takibi: Netspeed fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

10.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet hizmeti veren firmalar arasında bulunan Netspeed, taahhüt anlaşması olmadan müşterilerine fiber internet hizmeti sağlamaktadır. Yaşanabilecek internet problemleri için haftanın 7 günü müşteri temsilcileri ile çözüm odaklı hizmet sunar. Neetspeed firmasının sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için öncelikle altyapı başvurusu yapmak gerekir. Netspeed altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Netspeed internet altyapı başvurusu ve takibi: Netspeed fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Netspeed altyapı başvurusu nasıl yapılır?
  • ADSL ve VDSL Farkı Nedir?
  • İnternet Hızının Anlamı Nedir?

Netspeed ile fiber hızında, taahhüt olmadan internet hizmeti alabilirsiniz. Üstelik bu internet hizmetine, herhangi bir sabit telefon olmadan sahip olabilirsiniz. Netspeed ile haftanın yedi günü internet hizmeti ile ilgili destek alabilirsiniz.

Netspeed altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapmadan önce, evinizin internet altyapısını sorgulamanız gerekmektedir. Altyapı sorgulamasını aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

1) Netspeed sitesine girin. "Altyapı sorgulama" butonuna tıklayın.
2) Adres bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yazın ve "Altyapımı Sorgula" butonuna tıklayın.

Sorguladığınız ekranda, girdiğiniz adreste alabileceğiniz maksimum internet hızını, metre bazında santral saha dolabına olan uzaklığınızı ve son olarak da port durumunu öğrenebilirsiniz. Eğer ki Netspeed internet altyapısı yok ise muhtemelen internet altyapınızı sağlayan operatör, hiç bir şekilde internet altyapısını adresinize sağlamamış demektir. Bu hususta Netspeed fiber internet altyapı başvurusu yapamazsınız. Bunun yerine bağlı bulunduğunuz operatörü arayarak başvuru yapabilirsiniz.

Netspeed internet altyapısı başvuru yapılması ile ilgili daha detaylı bilgi için Netspeed müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Başvuru sonrasında, adresinize internet altyapısı yapıldığında numaranıza geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir. Ekstra olarak Netspeed altyapı başvuru takibi yapmanıza gerek kalmamaktadır.

Millenicom altyapı başvurusu ve takibi: Millenicom fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?Millenicom altyapı başvurusu ve takibi: Millenicom fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

ADSL ve VDSL Farkı Nedir?

Altyapı sorgulamanızda, adresinizde aldığınız maksimum hız 16 mbps ADSL modem satın alarak evinizin sabit telefon kablosunu, sabit telefon olmaksızın modemizine bağlayıp kullanabilirsiniz. Fakat adresinizde aldığınız maksimum hız 16 mbps üstü ise VDSL modem satın alarak yine evinizin sabit telefon kablosunu VDSL modeminize bağlayarak kullanabilirsiniz. 16 mbps üstü internet hizmeti yalnızca VDSL modemler aracılığı ile kullanılabilmektedir.

Turknet altyapı başvurusu ve takibi: Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?Turknet altyapı başvurusu ve takibi: Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

İnternet Hızının Anlamı Nedir?

Netspeed altyapı sorgulama ekranında çıkan değer, adresinize alabileceğiniz maksimum internet hızını belirtmektedir. Bu hızın kullanım alışkanlıklarınıza yeterli olup olmayacağını aşağıdaki tanımlamalar yardımı ile bulabilirsiniz.

16 mbps hız ile e-postalarınızı yazıp gönderebilir, word ve excel gibi dosya transferleri gerçekleştirebilir, sosyal medya platformlarında gezinebilirsiniz. Tek kullanıcı ile düşük çözünürlükte youtube videoları izleyebilirsiniz.

24 ile 35 mbps arası internet hızı ile bir kaç kullanıcı kullanabilir, HD film ve video izleyebilir, yüksek kapasite dosyaları paylaşabilirsiniz.

50 ile 100 mbps arası internet hızı fiber internet hızıdır. Aynı andan birden fazla kullanıcı görüntülü görüşme yapabilir, HD veya 4K film veya video izleyebilirsiniz. Çevrimiçi oyun oynayabilir, bulut ortamlarına yüksek kapasite dosya transferi gerçekleştirebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendiBayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...
O ülke karıştı! Başbakanın istifası...O ülke karıştı! Başbakanın istifası...
Anahtar Kelimeler:
internet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.