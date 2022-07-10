Netspeed internet altyapı sorgulama: Netspeed fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?

Netspeed, fiber internet hizmeti sunan servis sağlayıcı firmalar arasındadır. Ayrıca diğer operatörlerden ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilirken, her türlü internet probleminiz için yardım ve destek hizmeti vermektedir. Netspeed internet altyapısı sorgulama yaparak, evinizde bulunan altyapının özelliklerine ve kaç Mbps hız alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Netspeed altyapı sorgulama nasıl yapılır?

Netspeed altyapı haritası hemen hemen her semti kapsamaktadır. Daha kırsal bölgelerde internet altyapısı problemi bulunduğu için bu tarz bölgelerde kablosuz modemler aracılığı ile internet hizmeti sağlanabilir.

Netspeed aktif altyapı bölgeleri ile ilgili sorgulamayı sizler de yapabilirsiniz. Netspeed evde internet altyapı sorgulama için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir;

Netspeed internet sayfasına girin ve ardından altyapı sorgulama butonuna tıklayın.

Adres bilgilerinizi, eksiksiz ve doğru bir biçimde kapı numarasına kadar yazın. Ardından "Altyapımı sorgula" butonuna tıklayın.

Yukarıdaki adımdan sonra Netspeed sizlere alabileceğiniz maksimum Mbps hızını, santral uzaklığını ve portun olup olmadığı hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Netspeed fiber internet altyapı sorgulama sonucunun doğruluğu, binanızda bulunan kablo tesisatına, şebeke altyapısına, hatların yoğunluğu ve bilgiyasarınızın performansına göre değişkenlik göstermektedir. Netspeed altyapı sorunu olan bölgelerde, altyapı geldiği zaman firma başvuru sahibine dönüş yapar. Altyapı takibi Netspeed tarafından yapılarak başvuru yapan kişiler bilgilendirilir.

Netspeed İnternet Hız Değerinin Anlamı Nedir?

Sorgulama ekranında daima bir mbps hız değeri alınır. Bu değer alınamıyorsa, anlamı bulunduğunuz bölgede bir internet altyapısı yok demektir. Aldığınız hız değeri, interneti kullanım sıklığınıza, kaç bilgiyasarda internet kullandığınıza, interneti kablolu veya kablosuz kullanmanıza göre değişkenlik göstermektedir. Fakat alınan değerlere göre, kabataslak bir kullanım istatistiği belirlenebilir.

16 Mbps hızdaki internet hizmetini bir kişi kullanıp, e-posta gönderebilir, sosyal medya platformlarında vakit geçirebilirsiniz. Düşük çözünürlükte film ve Youtube'den video izleyebilirsiniz.

24-35 Mbps hızdaki internet hizmetini bir kaç kişi kullanıp, yoğun bir biçimde HD film ve video izleyebilir, yüksek kapasitedeki dosyaları paylaşabilirsiniz.

50-100 Mbps hızdaki internet hizmetini aynı andan birden fazla kişi ile kullanıp, HD ve 4K video ve film izleyebilir, görüntülü görüşme yapabilir, çevrimiçi oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca buluta büyük miktarlarda veri depolamaya ve oyun indirmeye imkan tanıyan bir hızdır. Fiber hızındaki internet hizmetidir.

ADSL ve VDSL Arasındaki Fark Nedir?

16 Mbps kadar internet hizmetini direkt olarak Telekom altyapısından yararlanarak ADSL modem sağlayıcınız ile kullanabilirsiniz.

16 Mbps üzeri yani 24 ile 100 mbps hızları arasındaki internet hizmetini ise fiber Telekom alt yapısından yararlanarak VDSL modemle bağlantı sağladıktan sonra kullanabilirsiniz.



