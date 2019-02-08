HABER

NetWork Sevgililer Günü için sanat ve modayı birleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü için sanat ve modayı birleştiren NetWork, 9- 15 Şubat'ta, 4 farklı mekanda Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - NetWork, Sevgililer Günü için sanat ve modayı birleştiriyor. NetWork, 9- 15 Şubat'ta 4 farklı mekanda Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.

NetWork açıklamasına göre, marka 2019 Sevgililer Günü kapsamında hazırladığı, aşkın en saf halini tasvir eden kampanyasının ardından, İstanbul’un dört farklı noktasındaki mağazalarında, Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerini modaseverler ve sanatseverlerle buluşturacak.

İllüstrasyondan, artırılmış gerçekliğe, 3 boyutlu video mapping’den, grafiğe kadar, sanat ve teknolojiyi aşkla buluşturan eserler, 15 Şubat’a kadar Akasya, Bağdat Caddesi, İstinye Park ve Zorlu Center NetWork mağazalarında ziyaret edilebilecek.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Hırsızlara, 'Para yok, camı kırmayın' notuHırsızlara, 'Para yok, camı kırmayın' notu
Başından vurulmuş halde bulunduBaşından vurulmuş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Network Open House

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Yaya geçidinde halay çektiler

Yaya geçidinde halay çektiler

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.