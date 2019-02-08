İSTANBUL (AA) - NetWork, Sevgililer Günü için sanat ve modayı birleştiriyor. NetWork, 9- 15 Şubat'ta 4 farklı mekanda Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.
NetWork açıklamasına göre, marka 2019 Sevgililer Günü kapsamında hazırladığı, aşkın en saf halini tasvir eden kampanyasının ardından, İstanbul’un dört farklı noktasındaki mağazalarında, Open House çatısı altındaki 10 sanatçının eserlerini modaseverler ve sanatseverlerle buluşturacak.
İllüstrasyondan, artırılmış gerçekliğe, 3 boyutlu video mapping’den, grafiğe kadar, sanat ve teknolojiyi aşkla buluşturan eserler, 15 Şubat’a kadar Akasya, Bağdat Caddesi, İstinye Park ve Zorlu Center NetWork mağazalarında ziyaret edilebilecek.
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