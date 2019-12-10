NetWork'ten Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Siyahtan laciverte ekrudan griye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni yılı Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonundaki smokinler ve takım elbiselerle karşılıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şal yaka ve tek düğme detaylarıyla öne çıkan tasarımlar arasında özellikle kruvaze ceketler yılbaşı sezonuna damgasını vuruyor. Şıklığı, kaliteli kumaşlar ve özel dikim teknikleriyle bir araya getiren NetWork ile yılbaşı gecesi stilinizle yıldızlara eşlik edin."

