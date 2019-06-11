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NetWork'ten yaz stili

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

NetWork'ten yaz stili

İSTANBUL (AA) - NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonu, erkeklerin ofis ve tatil şıklığı için farklı alternatifler sunuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu havaların ısındığı bu günlerde gerek şehir hayatı gerekse tatilde rahatlığı ön planda tutarken, tarzından da ödün vermeyen erkekleri hedefliyor.

Keten gömlekler ve beyaz pantolonların yanı sıra tatil atmosferini yansıtan şortlar da yaz stilinin vazgeçilmezleri haline geliyor.

Rahat kalıplı pantolonlar ve çizgili polo yaka tişörtler, tiril tiril botanik desenli kısa kollu gömlekler, NetWork Free koleksiyonundaki geniş renk skalasına sahip şortlar, hasır detaylı ayakkabılar ve çapraz bantlı terlikler yaz stilini tamamlıyor.

Okyanusun engin sularına atıfta bulunan özel doku ve desenleriyle NetWork mayoları da dikkati çekiyor.

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