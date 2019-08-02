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NEÜ’den Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararıyla ilgili bildiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlüğü bildiri yayınlayarak, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi" veya "Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi" olarak isimlendirilen bildiriye imza atan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendirmesini derin bir üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini açıkladı.NEÜ’den konuyla ilgili yayınlanan bildiride, PKK/KCK terör örgütünün uzun yıllardır ülkemizde sebep olduğu büyük acıların, toplumumuzdaki her kesimin malumu olduğu kaydedilerek, “Ülkemizin üniter yapısını bozmak ve bir kısım toprağımızı elde etmek amacı ile gerçekleştirdiği terör faaliyetlerinde binlerce vatan evladını kaybetmemize sebep olmuştur ve maalesef olmaya devam etmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlüğü bildiri yayınlayarak, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi" veya "Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi" olarak isimlendirilen bildiriye imza atan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendirmesini derin bir üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini açıkladı.
NEÜ’den konuyla ilgili yayınlanan bildiride, PKK/KCK terör örgütünün uzun yıllardır ülkemizde sebep olduğu büyük acıların, toplumumuzdaki her kesimin malumu olduğu kaydedilerek, “Ülkemizin üniter yapısını bozmak ve bir kısım toprağımızı elde etmek amacı ile gerçekleştirdiği terör faaliyetlerinde binlerce vatan evladını kaybetmemize sebep olmuştur ve maalesef olmaya devam etmektedir. Söz konusu bildirinin imzalandığı süreçte doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hendekler kazmış, yollara bombalı tuzaklar kurmuş, işgal eylemleri gerçekleştirmiş, halkımızı evlerini terk etmeye zorlamış, buna imkanı olmayanları çocuk, yaşlı, kadın demeden kalkan olarak kullanmış, sözde öz yönetim sağlamak amacı ile silahlı işgal ve terör faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Devletimizin terör örgütünün bu faaliyetlerine karşı sessiz ve kayıtsız kalması asla ve asla düşünülemeyeceği gibi devletin birlik ve bütünlüğünü düşünen vatan evlatlarının da terörle mücadele etmeme çağrısı yapması düşünülemez. Terör örgütüne karşı kanunların verdiği yetki ve sorumlulukla mücadele eden güvenlik güçlerimizi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösteren, terör örgütünün sebep olduğu çatışma ve ölümleri görmezden gelen, Türkiye’yi vatandaşını sürgün eden, katliam ve işkencelerle kasıtlı ve planlı kıyım yapan bir ülke olarak tanımlayan, eylemleri ile uluslararası alanda ülkemizin itibarını sarsmak amacı taşıyan teröristlere bir kelam etmeyerek koruyup kollayan bu bildiriye imza atan akademisyenlerin düşüncelerini, ifade özgürlüğü olarak görebilmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karar, aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere, Emniyet ve Tük Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı ve kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. Özet olarak; terörle mücadele eden devletimizi suçlayıp, terör örgütünü aklayan her türlü açıklama ve bildirinin, ülkemizin huzuruna, birlik ve beraberliğine kasteden her türlü oluşumun karşısında olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Bu vesile ile alçak terör örgütünün eylemleri sonucu şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyoruz” denildi.

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