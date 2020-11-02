Neumann: Fransa'daki saldırılardan Erdoğan da dolaylı olarak sorumlu

Neumann, Erdoğan'ın doğrudan şiddet çağrısı yapmasa da Fransa'daki saldırılardan dolaylı olarak sorumlu olduğunu söyledi.İngiltere'nin tanınmış üniversitelerinden King's College London'ın siyaset bilimi ve terör uzmanı Peter R. Neumann, Fransa'da düzenlenen İslamcı saldırılarla ilgili olarak Alman gazetesi Passauer Neuen Presse'ye yaptığı değerlendirmede "Bu cepheleşmeden Erdoğan da dolaylı olarak sorumluluk taşıyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan şiddet eylemi çağrısı yapmasa da saldırıların yaşandığı bir siyasi iklimin oluşmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Neumann, Erdoğan'ın "sıcaklığı düşürmeyip yükselterek" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bilinçli olarak çatışmayı tercih ettiği değerlendirmesi yaptı. Erdoğan'ı "popülist" olarak nitelendiren Neumann, Erdoğan'ın taraftarlarından puan toplamak için bu yolu tercih ettiğini söyledi.

Neumann, "Erdoğan'ın siyasi hesabı, bu tartışmaya katıldığında ve Müslüman dünyasının bir kısmında konumunu yükselttiğinde, bunun taraftarlarından puan topladığı yönünde" şeklinde değerlendirmesini sürdürdü.