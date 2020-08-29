Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı

Elon Musk, Gertrude adı verilen ve beynine bozuk para büyüklüğünde bir çip takılmış olan dişi bir domuzu tanıttı. Musk, beyinle makine arasında arayüz oluşturmak üzere yaptığı çalışmalarda gösterdiği ilerlemeyi de böylece açıklamış oldu.

İnternet üzerinden yaptığı bir yayında Musk, "Beyninize takılan ve küçücük kabloları olan bir çeşit akıllı bileklik gibi" açıklaması yaptı.

Neuralink isimli start-up şirketi, insanlar üzerinde denemelere başlamak üzere geçen yıl başvuru yapmıştı. Bu arayüz, nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak.

Musk, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmelerini iyileştireceğini söylüyor.

Ancak uzun vadeli hedef, Musk'ın "süper insan bilişselliği" adını verdiği bir çağda, "insan ırkını yok edebilir" dediği yapay zekayla mücadele etmek.

"Kafatasınıza mükemmel şekilde yerleştirilebiliyor"

Gertrude, cuma günü yapılan yayında tanıtılan 3 domuzdan biri. Harekete geçmesi biraz zaman alsa da samanları koklayıp yemeye başladığında beynindeki nörolojik aktivite bir grafikten takip edilebildi.