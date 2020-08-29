Neuralink nedir? Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?

Elon Musk tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başaran yeni bir proje ile daha gündeme geldi. Elon Musk’ın yeni projesi olan Neuralink şimdi tüm dünyada konuşuluyor. Elon Musk son olarak Neuralink adlı şirketinin beyin çipi projesiyle ilgili bir tanıtım yaptı. Elon Musk; insan beyni içerisine yerleştirilecek çipler ile demans, parkinson ve alzheimer gibi hastalıkları tedavi etmeyi umuyor. Domuz deneylerinde pozitif sonuç olduğu belirtilirken insan deneylerinin de önümüzdeki aylarda başlayacağı bekleniyor. Peki, Neuralink ne işe yarar? Tam olarak Neuralink ne demek? İşte detaylar...

Dün gerçekleşen konferans sonrası Elon Musk Neuralink nedir sorusu herkes tarafından sorulmaya başladı. Elon Musk, nöroloji alanında faaliyetlerde bulunan girişimi Neuralink ile ilgili proje detaylarını paylaşmak için bir konferans gerçekleştirdi. 2016 senesinde Elon Musk tarafından kurulan Neuralink şirketi, insan beyni içerisine yerleştirilecek kablosuz mikro bilgisayar arayüzleri ile insan beyni konusunda veri toplamak için çalışıyor. Neuralink şirketi ve Elon Musk’ın iddiası ise bu çiplerle demans, alzheimer ve çeşitli omurga hastalıklarının iyileştirilebilecek olması.