Neuralink nedir? Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?

Elon Musk tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başaran yeni bir proje ile daha gündeme geldi. Elon Musk’ın yeni projesi olan Neuralink şimdi tüm dünyada konuşuluyor. Elon Musk son olarak Neuralink adlı şirketinin beyin çipi projesiyle ilgili bir tanıtım yaptı. Elon Musk; insan beyni içerisine yerleştirilecek çipler ile demans, parkinson ve alzheimer gibi hastalıkları tedavi etmeyi umuyor. Domuz deneylerinde pozitif sonuç olduğu belirtilirken insan deneylerinin de önümüzdeki aylarda başlayacağı bekleniyor. Peki, Neuralink ne işe yarar? Tam olarak Neuralink ne demek? İşte detaylar...
Dün gerçekleşen konferans sonrası Elon Musk Neuralink nedir sorusu herkes tarafından sorulmaya başladı. Elon Musk, nöroloji alanında faaliyetlerde bulunan girişimi Neuralink ile ilgili proje detaylarını paylaşmak için bir konferans gerçekleştirdi. 2016 senesinde Elon Musk tarafından kurulan Neuralink şirketi, insan beyni içerisine yerleştirilecek kablosuz mikro bilgisayar arayüzleri ile insan beyni konusunda veri toplamak için çalışıyor. Neuralink şirketi ve Elon Musk’ın iddiası ise bu çiplerle demans, alzheimer ve çeşitli omurga hastalıklarının iyileştirilebilecek olması.
Neuralink Elon Musk tarafından yapılan tanıtımda yıllardır üstüne çalıştıkları beyin implatını tanıttı. Teknoloji ile hafıza kaybından görme engeline ve depresyona kadar pek çok nörolojik sorun ve omurga yaralanmasının çözülebileceği söylendi. Aynı zamanda çipin direkt olarak beyne müzik yayını yapma veya klavyeyle temas etmeden düşünce ile yazı yazma gibi maksatlarla da kullanılabileceği; önceki açıklamalarda belirtilmişti.
Neuralink şirketi tarafından çalışılan ve Musk tarafından tanıtılan Link isimli çip, madeni para büyüklüğüne sahip. Kulak arkasına yerleştirileceği belirtilen çipin insan saçının ¼’ü genişliğinde 4 adet elektrot iplikten ve onlara bağlı olan bir adet çipten meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda Musk, Neuralink tarafından üretilecek çipin akıllı saatten beklenen bütün özelliklere sahip olduğunu söyledi. Paylaşılan bilgilere göre çip, endüktif olarak şarj edilebiliyor.
Neuralink tarafından üzerinde çalışılan çipin günün birinde oyun oynama maksatlı da kullanılma ihtimalinin %100 olduğu vurgulandı. Elon Musk, çipin ayakta tedavi prosedüründe kullanılabileceğini fakat elektrotları beyin içerisinde kan damarlarına çarpmadan hassas biçimde yerleştirilebilecek bir robota ihtiyaç olduğunu belirtti. Elon Musk’un sunumda domuzlar üzerinde denenmiş olarak implant çalışma prensibini tanıtmasının ardından Neuralink ne zaman gelecek sorusu da sorulmaya başladı. Bazı çevrelerden çığır açan cihaz şeklinde unvanlar almış olsa da çip henüz insanlar üstünde denenmedi.
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