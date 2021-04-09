Neuralink'ten 'zihin gücüyle Pong oynayan maymun' paylaşımı! Elon Musk detayları açıkladı

Neuralink'in beyin çipi projesi, Elon Musk'ın en çılgın projelerinden biri. Musk, Neuralink ile insanların kafatasına bir çip yerleştirerek çeşitli hastalıkların yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve tıbbi açıdan insanlara yardımcı olmak istiyor. Geçtiğimiz yıl, Neuralink bir etkinlik düzenleyerek çalışmaların hangi düzeyde olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirket şimdi ise oldukça ilgi çekici bir video ile karşımıza çıktı. Zira videoda Pong oynayan bir maymun var. Ancak işin ilginç yanı, maymun Pong oyununu bir joystick aracılığıyla oynamıyor.

KARŞINIZDA ZİHİN GÜCÜYLE PONG OYNAYAN MAYMUN

Neuralink, yeni bir blog yazısı yayınladı ve şirketin geldiği son noktayı ayrıntılarıyla anlatan bir video paylaştı. Videoda, kafatasına beyin implantı yerleştirilmiş bir makak maymunu var. Maymun, videonun başında bir joystick kullanıyor. Ancak daha sonra joystick yok oluyor ve maymun beyin sinyalleri sayesinde ekran karşısında Pong oyununu oynamaya devam ediyor. Maymun oyunu, tamamen zihin gücüyle oynuyor. Yani oyunu, beyniyle kontrol ediyor.