HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Neuralink'ten 'zihin gücüyle Pong oynayan maymun' paylaşımı! Elon Musk detayları açıkladı

Neuralink'ten 'zihin gücüyle Pong oynayan maymun' paylaşımı! Elon Musk detayları açıkladı

09.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi, beyin çipi sayesinde zihniyle Pong oynayan maymun videosu paylaştı. Beyniyle Pong oynayan maymunun videosunu Elon Musk da takipçilerine sundu. Musk, ilk Neuralink ürününün hangi amaçlarla kullanılacağını da açıkladı.

Neuralink'ten 'zihin gücüyle Pong oynayan maymun' paylaşımı! Elon Musk detayları açıkladı

Neuralink'in beyin çipi projesi, Elon Musk'ın en çılgın projelerinden biri. Musk, Neuralink ile insanların kafatasına bir çip yerleştirerek çeşitli hastalıkların yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve tıbbi açıdan insanlara yardımcı olmak istiyor. Geçtiğimiz yıl, Neuralink bir etkinlik düzenleyerek çalışmaların hangi düzeyde olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirket şimdi ise oldukça ilgi çekici bir video ile karşımıza çıktı. Zira videoda Pong oynayan bir maymun var. Ancak işin ilginç yanı, maymun Pong oyununu bir joystick aracılığıyla oynamıyor.

KARŞINIZDA ZİHİN GÜCÜYLE PONG OYNAYAN MAYMUN

Neuralink, yeni bir blog yazısı yayınladı ve şirketin geldiği son noktayı ayrıntılarıyla anlatan bir video paylaştı. Videoda, kafatasına beyin implantı yerleştirilmiş bir makak maymunu var. Maymun, videonun başında bir joystick kullanıyor. Ancak daha sonra joystick yok oluyor ve maymun beyin sinyalleri sayesinde ekran karşısında Pong oyununu oynamaya devam ediyor. Maymun oyunu, tamamen zihin gücüyle oynuyor. Yani oyunu, beyniyle kontrol ediyor.

Elon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildiElon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildi

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

Elon Musk, Twitter hesabından Neuralink'in videosunu takipçileriyle paylaştı. Videonun ardından Musk, ilk Neuralink ürününün felçli bir kişinin akıllı telefonunu daha hızlı bir şekilde kullanabileceğini söyledi. Musk daha sonraki sürümlerin ise omurilik felci geçiren kişilerin tekrar yürümesini sağlayacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Intel'in Apple reklamı alay konusu oldu!Intel'in Apple reklamı alay konusu oldu!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.