HABER

Nev Samsun’da konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2019 01:28 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı "Nev" konser verdi.Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde DJ İnanç’ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen ’Fasl-ı Şahane’ etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı "Nev" konser verdi.

Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde DJ İnanç’ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı. Sahneye çıkan Nev söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran binlerce gence coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce süren konserde Nev’in söylediği şarkılara hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konserde ayrıca, down sendromlu genç Kaan Ersan’ın doğum günü kutlandı. Doğum günü kutlamasına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci genci tebrik etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, Atatkum’un önümüzdeki 5 yıl içerisinde sanata doyacağını ve Atakum’un sanat kenti olacağını söyledi. Sonrasında ise Başkan Deveci Nev’e çiçek takdim etti. Konsere ayrıca, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Yeşilyurt, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler de katıldı.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Yüksek Sadakat’ın konserinin ardından sona erecek.

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi

Nev Samsun’da konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.