HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nevada’da Zafer Sanders’ın

Nevada’da Zafer Sanders’ın

23.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Nevada eyaletinde Demokrat Parti başkan adaylığı için yapılan üçüncü ön seçimde Bernie Sanders zafer kazandı. İlk sonuçlar Sanders’ın rakiplerine fark attığını ortaya koyuyor

Nevada’da Zafer Sanders’ın

Nevada eyaletinde Demokrat Parti başkan adaylığı için yapılan üçüncü ön seçimde Bernie Sanders zafer kazandı. İlk sonuçlar Sanders’ın rakiplerine fark attığını ortaya koyuyor.

İlk sonuçlara göre Sanders’ı Joe Biden takip ediyor.

Yüzde 50’si sayılan tercihlere göre Sanders yüzde 47, Biden yüzde 19 oranında. Üçüncü sırada Pete Buttigieg yüzde 15’le yer alıyor. Dördüncü sırada ise yüzde 10’la Elizabeth Warren var.

Yüzde 15’den fazla oy alan aday delege kazanabiliyor.

Iowa ve New Hampshire eyaletlerindeki ön seçimlerin ardından Nevada Demokrat Parti'de başkan adaylığı için yapılan üçüncü ön seçim oldu.

Nevada’daki seçim öncesi Sanders’ın 21 delegesi bulunuyordu. Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için ise 1990 delege kazanmak gerekiyor.

Texas’ta zafer konuşmasını yapan Sanders, destekçilerinden övgüyle bahsetti ve Başkan Donald Trump’ı eleştirdi.

Sanders, Amerikan halkının sürekli yalan söyleyen bir başkandan yorulduğunu kaydetti.

Biden’ın ekibi ise geri gelişin Nevada’dan başladığını belirtiyor.

Bu arada Başkan Trump, Sanders’ın başarını övdü bununla birlikte “Çılgın Bernie” nitelemesinde bulundu.

Şimdi dikkatler gelecek hafta Cumartesi günü yapılacak Güney Carolina ön seçimine çevrilmiş durumda.

3 Mart’ta yapılacak Süper Salı öncesi Güney Carolina ön seçimin yapılacağı en büyük eyalet.

Anketler eyalette Joe Biden’ı önde gösteriyor ancak Sanders da aradaki farkı kapatıyor.

Güney Carolina’nın ardından 3 Mart’ta Süper Salı olarak nitelenen 14 eyalette birden yapılacak ön seçim var.

Süper Salı ön seçimine Michael Bloomberg de katılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Suudi Arabistan’da çekirge istilasıSuudi Arabistan’da çekirge istilası
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

En Çok Okunan Haberler

Atakan'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu

Atakan'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

'Sıfır' diye aldı! Servise gidince şaşkına döndü

'Sıfır' diye aldı! Servise gidince şaşkına döndü

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Diğer Haberler
Japonya’daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

İsrail’den koronavirüs yasağı

İsrail’den koronavirüs yasağı

Türkmenistan ve Pakistan İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İki ülke İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İran dini lideri Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.