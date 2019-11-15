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Neve Şalom Sinagogu saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Neve Şalom Sinagogu saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Neve Şalom Sinagogu'na 15 Kasım 2003'te yapılan intihar saldırısında hayatını kaybeden 28 kişi anıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terör saldırısının 16. yılında Şişhane Meydanı'ndaki Barış Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırıda başkanlarını kaybeden Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve ölenlerin yakınları katıldı.

Kaftancıoğlu, törendeki konuşmasında, terörün nereden ve kimden gelirse gelsin lanetlenmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz siyasetçilerin lanetlemekten öte yapması gereken daha önemli işler var. Birincisi biz siyasetçiler insanları ayrıştırarak değil, barıştırarak bir arada olmalıyız. Biz siyasetçiler acılar üzerinden değil, adalet üzerinden bu toplumu hep birlikte dönüştürmeliyiz. Ben Türkiye'de bunun yapılabileceğine her geçen gün daha fazla inananlardanım. Çünkü sizler 16 yıldır acınızı hatırlatmıyorsunuz, 16 yıldır adalet arıyorsunuz."

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da paylaşan Kaftancıoğlu, "Yağbasan Köyü Derneğini ve sizleri hakikaten bu topraklardaki adalet arayışında verdiğiniz mücadeleden ve kararlılıktan dolayı kutluyorum. Bu adalet arayışınızın er ya da geç ama mutlaka bir gün sonuç bulacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Neva Şalom Sinagogu ile Beth İsrail Sinagogu'na yönelik 15 Kasım 2003'te yapılan terör saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Neve Şalom Sinagogu terör saldırısı

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