Nevin Yıldırım davası: Yargıtay müebbet hapis cezasını onadı, dava sürecinde neler yaşandı?

DHA'nın aktardığına göre Yıldırım, öldürdüğü Gider'in başını kesip bir çuvala koyarak "İşte namusuma uzananın kellesi" diyerek köy meydanına attı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Ağustos 2012 gecesi evli ve 2 çocuk annesi olan Nevin Yıldırım, Isparta'nın Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği akrabası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yerel mahkeme ayrıca, 'Meşru müdafaa' ve 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı yönünde hüküm verdi.

Öte yandan Nurettin Gider'in cep telefonunda Nevin Yıldırım'a ait olduğu öne sürülen çekilmiş fotoğraflar bulunduğu ve ikili arasında bir ilişki olduğu, Gider'in eşi ve annesi, kardeşleri ve akrabalarının da haberdar olduğu ifade edildi.

Otopsi raporunda ise Nurettin Gider'e sırt, kasık ve çene bölgesinden toplam 5 el ateş edildiği, kafasının ise öldükten sonra kesildiği belirtildi.

"Nurettin Gider'le gönül ilişkisini kabul etmiyorum. Kendisini halamın kocası olarak tanıdım. Aynı yerde hep birlikte yer, içerdik. Olay günü eve gelerek beni götürmek istedi. Yeniden bana sahip olmasından korktum. Damda oturuyordum. Kendisi aşağıda bekleyerek 'iple' aşağı inmemi istedi. Bunun üzerine eve girerek duvarda aslı otomatik av tüfeğini aldım. Geri geldiğimde Nurettin dama çıkmıştı. Kendisine silahı doğrultarak ateş ettim. Bana küfrederek, 'Beni vurdun' dedi. Belindeki tabancayı çıkarmaya çalışıyordu. Beni vuracağını düşünerek yeniden ateş ettim. Kendisi damdan aşağı düştü. Tabancası da düştü. Sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Yanına inerek kasıklarına ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi, neresine ateş ettiğimi de bilmiyorum."

"Köyde adımı çıkardı. Beni rezil etti. Neresine sıktığımı hatırlamıyorum. Yüzüne bilerek ateş etmedim. Ama kasıklarına bilerek ateş ettim. Olayın bundan sonrasını hatırlamıyorum. Ellerim kan içinde eve geldim. Kızımın ağlamasıyla kendime gelebildim."

Yıldırım savunmasında ayrıca Gider'in ondan habersiz kendisi adına bir telefon hattı aldığını, ikiliye ait olduğu öne sürülen mesajlaşmaları kiminle yaptığını ise bilmediğini, Gider'in ikilinin fotoğraflarını da tehdit ederek çektiğini ifade etti.