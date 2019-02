Nevin'in parmakları piyano çalarak güçleniyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan, kas kontrolünü geliştirmek adına 25 yıldır makrome örgü ören serebral palsi hastası Nevin Yoleri (41), 1,5 yıldır çaldığı piyano sayesinde büyük bir gelişim gösterdi. İlk başladığında tek bir tuşa düzgün basamazken şimdi 10 parmağını da kullanarak piyano çalabilen Yoleri, en büyük hayalinin Fazıl Say'la tanışmak olduğunu söyledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde serebral palsi hastalığı ile doğan ve parmaklarını düzgün bir şekilde kullanamayan Nevin Yoleri, çeşitli özel eğitim merkezlerinde eğitim görüp aynı zamanda parmak kaslarını 25 yıldır makrome örgü örerek ve fotoğraf çekerek geliştirmeye çalıştı. İki yıl önce Çiğli Halk Eğitimi Merkezi Köyiçi Kurs Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Yoleri, müzik öğretmeni İbrahim Kısımoğulları'nın yönlendirmesi ile piyano derslerine başladı. Piyano çalmak, 1,5 yıl içinde tutkusu haline geldi. Ailesinin aldığı piyano ile evinde de tek başına piyano çalışmalarına devam eden Yoleri, hayatına yeni bir renk katmış oldu. Derslere ilk başladığında tek bir tuşa bile düzgün basamayan Yoleri, 1,5 yılın sonunda 10 parmağını da kullanmaya başladı. Piyano çalarken kendinden geçtiğini, kuşlar gibi uçabildiğini hissettiğini söyleyen Nevin Yoleri, en büyük hayalinin ise ünlü müzisyen Fazıl Say ile tanışmak olduğunu belirtti.

'PİYANO ÇALARKEN UÇUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Piyano çalmanın onda farklı bir yeri olduğunu söyleyen Nevin Yoleri ise, "Makrome örgü ellerimi ve hayal gücümü geliştiriyor. Makromeyi 1994 yılından beri yapıyorum. Piyano çalarken hissettiklerimi anlatamam, o benim hayalim. Çok mutlu oluyorum, uçuyormuş gibi hissediyorum. Evde tek başıma piyanomu çalarken daha rahat hissediyorum. Ailem de çok mutlu. Kendimi her konuda daha çok geliştirmek istiyorum. Okulumuza bir piyano istiyoruz. Bir de Fazıl Say'la tanışmak istiyorum. Fazıl Say çok büyük bir usta" dedi.

'AMACIM MÜZİKLE HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAKTI'

Nevin Yoleri'nin gelişimine Çiğli Halk Eğitimi Merkezi'nde ona müzik dersleri vererek ışık tutan İbrahim Kısımoğulları, "Nevin'le 2 yıl önce tanıştık. O zamanlar makrome örgü konusundaki yeteneği dikkatimi çekmişti. Hep bir enstrüman çalmasının gelişimine katkı olabileceğini düşünüyordum. Ancak elimizdekiler hep kavranarak tutulan gitar, bağlama, perküsyon aletleri gibi enstrümanlardı. Bir gün bir velimizin evinde kullanmadığı klavyesini bize bağışlamasından sonra Nevin'le müzik hayatımız kesişmiş oldu. Amacım onun yaşam kalitesini artırıp, müziğin onda bu anlamda bir gelişim sağlamasını gözlemlemekti. Sanırım adım adım o noktaya ulaşıyoruz. Onun mutluluğu ve ilgisi diğer öğrencilere de örnek oldu. Nevin çok hızlı bir gelişim gösterdi. Piyano çalmaya başladıktan sonra parmaklarını kullanma yeteneğinde gelişme oldu. Serebral palsi kas kontrolünde ciddi zorlanmaların yaşandığı bir hastalık. Ben Nevin'in diğer serebral palsili hastaların ailelerine ışık olacağını düşünüyorum. Çocuklarını müzik kurslarına mutlaka göndersinler. Özellikle piyano konusunda çok iyi sonuç alacaklarına inanyorum. Çünkü kavramak ve bir şey taşımak zorunda değil, onlar için daha uygun bir enstrüman" dedi.