'Nevmekan Sahil, tam bir Türkiye mozaiği'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi'nin bir ilim, irfan merkezi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu projeyi hakikaten benimsedi. Kitaplı kahve, millet kıraathanesi, kütüphane. Her kesime hitap edecek anlayışlar var burada. Raflardaki kitaplarımız sadece belli bir düşüncenin istifade edebileceği kitaplar değil. Burası tam bir Türkiye mozaiği." dedi.

Nevmekan Sahil'de 24 saat hizmet

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, nikah sarayından dönüştürdükleri Nevmekan Sahil'in açılışını, geçen yıl ekim ayında yaptıklarını söyledi.

Nevmekan Sahil'in, İstanbul'un çok merkezi bir konumunda yer aldığına işaret eden Türkmen, "Üsküdar ama tüm İstanbul'a hitap edebilecek bir lokasyonda. Dedik ki burası gençlerin, özellikle öğrencilerin çok önemli bir ihtiyacı olan kütüphane olsun dedik, 1-1,5 yıl önce. Gördüğünüz gibi, bize göre Üsküdar'ın değil, İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden birisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlardaki millet kıraathaneleri kavramının bence en doğru örneklerinden biri, Üsküdar Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi." diye konuştu.

'BİZ BURADA ÇOK GÜZEL SERGİLER DE AÇIYORUZ' Türkmen, aylık ortalama 100 bin kişinin Nevmekan Sahil'den istifade ettiğine dikkati çekerek, gelen ziyaretçiler için çocuk oyun alanının da mevcut olduğunu dile getirdi.

Kıraathanenin aynı zamanda bir sergi salonu görevi gördüğünü aktaran Türkmen, şöyle devam etti:

"Biz burada çok güzel sergiler de açıyoruz. Dolayısıyla herkese hitap edebilecek, çok güzel bir proje oldu. Kütüphanemizin 100 bin kitap kapasitesi var. Bunun 80 bini basılı, 20 bini dijital kitap. Üye olmak kaydıyla 2 ödünç kitap verebiliyoruz, 2 haftalığına evlerinize götürebiliyorsunuz. Burası aynı zamanda bir akıllı kütüphane. Raflardaki kitapların hepsi, konuları ve bölümlerine göre sınıflandırılmıştır. Buraya gelen herhangi bir vatandaş, başkalarından hiç yardım almadan, kendi imkanlarıyla istediği kitaba çok rahat ulaşabilir. Girişte ve alt katta birer makinemiz var. O makinelere gelip kitabın ya da yazarın adını yazdığında kitap hangi rafta, hangi numaralı sırada, çok rahat ulaşabilir."

TOPLAM 8 BİN METREKARE ALANA KURULU Hilmi Türkmen, kıraathanenin 3 bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere 8 bin metrekare alana kurulu olduğu bilgisini vererek, "Bahçesiyle, kapalı alanıyla, bulunduğu konum itibarıyla çok özel bir mekan oldu burası. Mimarisi de çok güzel. Selçuklu mimarisiyle yapılmış bir proje. Bu kubbenin şu anda bir örneği daha yok, çok hassas bir kubbe." dedi.

Nevmekan Sahil'de aynı zamanda küçük bir sahnenin yer aldığını ve burada sohbet, söyleşiler, konser gibi programlar düzenlediklerini anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Burası 24 saat açık bir kütüphane. Özellikle üniversiteli gençler, sınav zamanları 24 saat burada ders çalışabiliyor. Buradaki bütün hizmetlerimiz öğrencilere ücretsiz. Sabahleyin kahvaltı, öğle vakti çay, kahve, kek ve simit ikramı, gece 12.00'den sonra yine çay çorba, atıştırmalık hizmetlerini gençlerden ücret almadan sunuyoruz." diye konuştu.

Türkmen, mekanın hafta sonları tam dolu şekilde hizmet verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burası bir ilim, irfan merkezi. İnsanlar, kitapların arasında kahvaltı yapmak, çay, kahve içmek istiyor. Farklı bir konsept oluştu aslında. Yeni, özgün projeler böyle olmalı. Vatandaşlarımız bu projeyi hakikaten benimsedi. Dolayısıyla burası bir restoran değil. Öyle bir fonksiyon zaten yüklemedik, mümkün de değil. Kitaplı kahve, millet kıraathanesi, kütüphane. Her kesime hitap edecek bir anlayışlar var burada. Raflardaki kitaplarımız sadece belli bir düşüncenin istifade edebileceği kitaplar değil. Burası tam bir Türkiye mozaiği."

'Nevmekan Sahil'i kendi şehirlerinde de uygulamak isteyenlere yardımcı olmaya hazırız' Nevmekan Sahil'e ulaşımın çok kolay olduğunu ve İstanbul'un yanı sıra komşu vilayetlerden de gelenlerin olduğunu söyleyen Türkmen, yeni dönemde, yeni mekanlar açacaklarını belirtti.

Hilmi Türkmen, bu tür kıraathane örneklerinin çoğalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gerek İstanbul, gerek Anadolu'dan, belediyelerimizden ve diğer kamu kurumlarımızdan yetkililer gelip burayı fotoğraflıyorlar ve 'Biz de yapalım memleketimize' diye projesini istiyorlar. Doğrusu biz mutlu oluyoruz, gelenlere yardımcı oluyoruz. Üsküdar Nevmekan Sahil'i görmek isteyen, kendi şehirlerinde de uygulamak isteyenlere yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Kitaplı kahve konseptiyle millet kıraathanesi olarak hizmet veren Nevmekan Sahil'in daha çok araştırma kitaplarının yer aldığı üst katında, serbest alan, yeme-içme ve restoran hizmetleri veriliyor.

Gece yarısından sonra kütüphane kısmında, ders çalışan öğrencilere ücretsiz ikram yapılan alt katta ise daha çok Türk ve dünya edebiyatı örnekleri yer alıyor.

NEVMEKAN İnşa edildiği yıl olan 1911'den bu yana tramvay hangarı, elektrik üretim tesisi, İETT garajı gibi farklı amaçlarla kullanılmasının ardından 2015'te kitaplı kahveye dönüştürülen Bağlarbaşı'ndaki Nevmekan'da ise eski İstanbul kahve kültürünün yaşatılması amaçlanıyor.

Misafirlerin kitap okuyup, inceleme yapabileceği ve bu arada kahvesini de yudumlayabileceği Nevmekan'ın raflarında, hepsi bağışlarla toplanan yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor.