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Nevra Serezli: Kız istemeye gofretle geldi

27.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Nevra Serezli, 2013 yılında hayatını kaybeden 45 yıllık eşi Metin Serezli’yle ilişkisini anlattı. Serezli, "Ben hem aktör olarak, hem de erkek olarak çok hayrandım ona" dedi. Ünlü oyuncu ayrıca, eşinin kız istemeye gelirken bir kırmızı gül ve gofret getirdiğini söyledi.

Nevra Serezli: Kız istemeye gofretle geldi

Nevra Serezli, Armağan Çağlayan’ın YouTube'daki programına konuk oldu. 2013 yılında hayatını kaybeden eşi Metin Serezli ile tanışma hikayesini anlatan oyuncu, eşiyle bir aşk oyununda bir araya geldiklerini söyledi.

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Usta tiyatrocu, "Çıplak Ayak adlı oyunun turnesine çıktık. O zaman Metin yoktu. Metin ile Füsun Erbulak oynamıştı. Füsun hamile kalınca Haldun (Dormen) ile biz devraldık. Anneyi oynayan Nisa (Serezli) da Turgut Boralı’yla olduğu için oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. Yani ben önce Metin’in eski eşi Nisa ile turneye çıktım sonra Metin ile. O zaman Metin’le tanışıklığımız bile yok. Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona. Pır pır etti tabii yüreğim gördüğümde. Biz Metin ile ‘Aşk’ diye bir oyunda karşılaştık. O zamanlar 20 yaşında olmama rağmen 40 yaşında bir kadını canlandıracaktım. Bu rol için genç olduğumu düşünmüşler ama Metin benim oynamamı çok istemiş. Provalar sırasında bir elektriklenme oldu." dedi.

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KIZ İSTEMEYE GOFRETLE GELDİ

Metin Serezli'yle evlendikten sonra eski eşi Nisa Serezli'yle hep dost kaldıklarını ifade eden Nevra Serezli, eşinin kız istemeye gelirken bir kırmızı gül ve gofret getirdiğini söyledi.

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Serezli, o günleri şöyle anlattı:

Babam maddiyata önem vermezdi. Bir gül bir de uyduruk çikolata alıp gelmesini söyledim. Metin elinde tek dal gül, bir de gofretle geldi. Babam Metin’i görünce 'tam bana göre bir damat' dedi.
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YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALACAK

“Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu. Bu yıl ödülün Nevra Serezli’ye verileceği Sabancı Vakfı’nın sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile duyuruldu. Usta oyuncuya ödülü, 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin açılış töreninde takdim edilecek.


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Armağan Çağlayan Nevra Serezli
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