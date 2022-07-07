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Nevresim ve çarşafları ne sıklıkta değiştirmek gerekir?

06.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin neredeyse yarısı yatak çarşaflarını dört aydan önce yıkamıyor; bazıları için bu süre çok daha uzun bile olabiliyor. Uzmanlara göre bu, hijyen ve sağlıklı bir uyku için yeterli değil. Peki yatak çarşafları ne sıklıkta değiştirilmeli?

Nevresim ve çarşafları ne sıklıkta değiştirmek gerekir?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin neredeyse yarısı yatak çarşaflarını dört aydan önce yıkamıyor; bazıları için bu süre çok daha uzun bile olabiliyor. Uzmanlara göre bu, hijyen ve sağlıklı bir uyku için yeterli değil. Peki yatak çarşafları ne sıklıkta değiştirilmeli?

İngiltere'de 2 bin 250 yetişkinin katıldığı bir ankette bekar erkeklerin yüzde 12'si çarşaflarını akıllarına ne zaman gelirse o zaman yıkadığını belirtiyor.

Kadınlarda bu oranlar daha yüksek. İngiliz bir yatak şirketinin verilerine göre bekar kadınların yüzde 62'si çarşaflarını iki haftada bir; çiftlerse üç haftada bir değiştirdiğini söylüyor.

Çarşaflarımızı ne zaman ve neden değiştirmemiz gerekiyor?

BBC'ye konuşan Psikolog, Nörobilimci ve Uyku Uzmanı Dr. Lindsay Browning, çarşaflarımızı haftada bir kez veya en fazla iki haftada bir değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Bunda en önemli gerekçeyse hijyen. Havaların ısınmaya başlamasıyla gece terlemeleri de artıyor.

Dr. Browning: "Çarşafların teri emmesi hem kötü kokuya hem de gözeneklerinin tıkanmasına neden oluyor." diyor.

Bu jenerik görseldeki kadar mutlu uyanmak mümkün olabilir mi?

Dr. Browning uykumuzu almamız için serin hissetmemiz gerektiğini ve bunun hava akımının sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtiyor.

Hava akımını sadece ter değil, uyku sırasında vücudumuzdan dökülen ölü deri hücreleri de engelleyebiliyor.

Dr. Browning: "Çarşaflarınızı yeterince yıkamazsanız ölü hücreler bu dokuların içinde birikmeye başlar." diyor.

Biriken ölü hücreler, bu hücrelerle beslenen akarların çoğalmasına zemin hazırlıyor ve bu da rahatsızlıklara ve ciltte alerjilere neden olabiliyor.

Mevsime göre değişir mi?

Dr. Browning, kış aylarında sıklığın azalmasının tolere edilebileceğini ancak çarşafları haftada bir değiştirme sıklığının ideal olduğunu belirtiyor.

Kış aylarında daha az terlesek bile ölü deri hücrelerimizi vücudumuzdan atmaya devam ediyoruz, bu yüzden iki haftada bir sıklık bile yeterli olmayabiliyor.

Dr. Browning, yatağa hâlâ görece kirli ellerle ve aynı kirli nefesle girdiğimizi hatırlatıyor.

Gece duş aldığı için çarşaflarının kirlenmediğini savunan ve bu nedenle çarşaflarını düzenli değiştirmeyen insanlar da var.

Ancak Dr. Browning yaz aylarının yaklaşmasıyla bahar nezlesi ve polen alerjilerinin tetiklendiğini belirtiyor:

"Çarşaflarınızı düzenli yıkamanız önemli çünkü bu alerjenler yatakta da sizi rahatsız etmeye devam edecek ve burnunuzun kapanmasına neden olacaktır."

Uykusuzluğu besliyor

Pizuna Linens adlı ev tekstili şirketinin araştırmasına göre, insanların yüzde 67'si çarşaflarını unuttuğu için değiştirmediğini söylüyor. Yüzde 35'i kirli çarşaflardan rahatsız olmadığı, yüzde 22'si ise değiştirecek bir yatak takımı olmadığını belirtiyor. Nevresim takımlarının sık sık yıkanması gerektiğine inanmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38.

Dr. Browning, yatak odalarımızda mutlu ve güvende hissetmemizin önemli olduğunu belirtiyor ve uykusuzluk sorununun kirli çarşaflardan beslendiğini şöyle açıklıyor:

"Çarşaflarınız kirliyse, kokuyorsa, yatağınızda olma isteğiniz de azalıyor.

"Yatağa girdiğimizde huzurlu hissediyorsak, temiz yatak kokusu sakin ve mutlu hissetmemize yardımcı olur."

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