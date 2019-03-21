Nevruz ateşi Bursa'ya baharı getirdi 

Her yıl 21 Mart?ta baharın habercisi olarak kutlanan ve Türklerin Ergenekon Destanına da konu olan Nevruz Bayramı Bursa?da coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, ??Nevruz anamızın ak sütü gibi Türklüktür, Türk kültürüdür, Türk bayramıdır?? dedi.

Türk Dünyası?nın en büyük değerlerinden biri olan ve Ergenekon Destanı?na da konu olan Neruz Bayramı, Bursa?da düzenlenen tören ve etkinliklerle kulandı. Tarihi valilik binası önünde başlayan etkinlikte Bursa Valisi Yakup Canpolat'ın geleneksel yumurta tokuşturma seremonisi sonrası, mehteran takımı eşliğinde Kent Meydanı?na kadar kortej yürüyüşü yapıldı..Burada devam eden etkinliklere Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın,Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, çok sayıda sivil toplum örgütü, Türki ülkelerden gelen öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

?NEVRUZ TÜRK BAYRAMIDIR?

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada bayramın tarihi geçmişine değinip, ??Nevruz uyanış, diriliştir. Nevruz bolluk, berekettir. Nevruz anamızın ak sütü gibi Türklüktür, Türk kültürüdür, Türk bayramıdır. Ergenekon Destanı?na göre Türklerden 2 genç bir vadiye sığınmışlardır. Orada bunları dişi bozkut Asena emzirmiş ve korumuş. Zamanla burada çoğalan Türkler, vadiyi çevreleyen dağlar arasından demir madenini eriterek, yol açıp çıkmışlar. Nevruz ateşi demiri eritmiş. İşte bu sebeple sonraki zamanlarda Nevruz bir kurtuluş günü olarak kutlanmıştır?? diye konuştu.

?NEVRUZ?UN ANLAŞILMASI ÖNEMLİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Nevruz?un anlamının kavranmasının önemli olduğuna değinip, ??Birlik, beraberlik, kardeşliğin ve 5 bin yıllık Türk geleneğinin Bursa?da da insanlar tarafından görünmesi, anlaşılması ve doğru yorumlanması açısından son derece önemli bir etkinlik oluyor. Katılan vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Umarın daha binlerce yıl baharın gelişini kutlarız diyorum?? şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrası katılımcılar, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak Bayramı kutladı. Etkinlik plav dağıtımı ile son buldu.

