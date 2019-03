Nevruz ateşi Eskişehir’den yakıldı

Her yıl geleneksel olarak kutlanan ve doğanın uyanışı olarak sembolize edilen Nevruz Bayramı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile Eskişehir’den başlatıldı.

"Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına asla göz yummadık"

İstanbul’da yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, dünyaya örnek olunan duruşun hiçbir zaman kaybedilmeyeceğini vurguladı. Oktay, şöyle konuştu:

"Teröre, ön yargıya, şiddete ve ayrımcılığa, şiddete ve İslam düşmanlığına karşı samimiyetle nerede durduğumuzu tekrar teyit ettik, oradaki kardeşlerimizle birlikte olduk. Orada onların yanında bulunduk. Bunun yanı sıra İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirecek. Bizim ilkelerimiz ve hassasiyetlerimiz bellidir. Bizim inandığımız değerler bellidir. Bugüne kadar şiddeti bir mücadele yöntemi olarak kullananlara asla ve asla müsamaha göstermedik. Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla ve asla taviz vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. Bundan sonra da bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kökeni, inancı veya coğrafyası ne olursa olsun her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Dünyaya örnek olan engin duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Ben özellikle genç kardeşlerimizden milletimizin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını istiyorum. Sosyal medyanın tehditlerinde gizlenen niyeti karanlık olan, kendisi karanlık, emelleri karanlık tiplerin gençlerin ve çocukların o berrak, o saf zihinlerini zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Terör örgütlerinin, fanatizmin gençlerin heyecanını yönlendirmesine asla göz yummayız. Nevruz ile gelen baharın tazeliğini, bu kardeşlik iklimini ve birlik ve beraberliğimizi her daim bir tutarak yarınlara taşıyalım. Bu düşüncelerle tekrar milletimizin ve Türk dünyasının Nevruz Bayramını bir kez daha kutluyorum."