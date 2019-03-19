Nevruz Bayramı kutlanıyor

Her yıl, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören ve Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Melekli beldesinde bir araya gelen vatandaşlar, Nevruz Meydanı'nda toplanıp ateş yakarak, müzikler eşliğinde eğlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, meydanda yakılan ateşin etrafında şarkılar söyleyip yöresel halk dansları ile baharın gelişini kutladı.

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, ateşin etrafında eğlenen gençler, atlı gösteriler de gerçekleştirdi.

Yöre sakinlerinden Muharrem Çelikten, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevruz'un, baharın gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.

Nevruz'un bir diğer anlamının ekmek olduğuna vurgu yapan Çelikten, "Nevruz geldiğinde ilk tohumu tarlaya ekeriz ve topraktan bereket dileriz. Toprağın bereketi bizim yüreğimizdeki sevgidir. Ateş yakmamızdaki amacımız, bereketin, ısının toprağa düştüğünü anlatmaktır. Baharın gelişini, ateşi yakarak şölen havasında kutluyoruz." dedi.